Dünyanın gözü Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde!

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Süper Lig’de şampiyonluk yarışını da büyük ölçüde şekillendirecek olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine, yurt dışından da büyük bir ilgi vardı. Rams Park’ta oynanan dev karşılaşma dünya çapında 5 kıtada canlı olarak yayınlanırken, 100’den fazla ülkede sporseverler bu büyük heyecanı takip etti. Derbi ayrıca yayıncı kuruluşun her hafta 4 farklı maç için sunduğu İngilizce dil seçeneği ile de izleyicelere sunuldu. 100’den fazla ülkede futbolseverler Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesini İngilizce olarak izleme imkanı buldu.

25 YABANCI GAZETECİ İZLENİMLERİNİ AKTARDI

Türkiye'nin dünya futbolunda en çok ilgi çeken müsabakası olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini farklı ülkelerden 25 yabancı basın mensubu da izleyerek; izlenimlerini, yorumlarını ve görüntülerini kendi medyalarında takipçilerini sundu. Türkiye Spor Yazarları Derneği aracılığıyla derbi için Fransa, İsveç, Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, Filistin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, İspanya, Romanya ve Danimarka’dan toplamda 25 muhabir, foto muhabiri ve kameramanın akreditasyon yaptırdığı öğrenildi.

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DERBİ İÇİN ÖZEL KAMERA GETİRİLDİ

Belki de sezonun en önemli maçı olarak öne çıkan karşılaşma için yayıncı kuruluş beIN Sports da ekstra uygulamalarla sahada yaşanan rekabeti izleyicilerine en iyi şekilde aktarmaya çalıştı. beIN Sorts’un yurt dışından özel olarak getirdiği spider cam’in de kullanıldığı yayında 100 kişilik prodüksiyon ekibi görev aldı. Sahada yaşananların en ince detayına kadar aktarılması için 27 stadyum kamerası, 1 drone kamerası ile 2 motosiklet kamerası kullanıldı.