Dünyanın gözü Eylül'de Türkiye'de! Bir haftada 10 yarış yapılacak

Dünyanın en iyi pisti ödülüne sahip tesiste yapılacak yarışlar, MXGP - Dünya Motokros Şampiyonası’nın yanında MX2 - Dünya Gençler Motokros Şampiyonası, WMX – Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası ve MXOPEN – Avrupa Motokros Şampiyonası’nın 9 ve 10’uncu ayağı birer gün arayla yapılacak.



BİR HAFTADA 10 YARIŞ



MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON yarışlarının aynı hafta olması dolayısıyla, 7.34 milyar kişinin yaşadığı 180 ülkede 3.1 milyar televizyon izleyicisi Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’ndeki yarışları 4 gün izlemiş olacak. İkinci yarışın gelmesiyle birlikte 100 bin kişinin organizasyonu ziyaret etmesi beklenmektedir.



25 takımdan 150’yi aşkın dünyanın en iyi motokrosçularının yarışacağı MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON ile Türkiye dünya motokros tarihine geçmiş olacak.



8 GÜN MOTOSİKLET VE SPOR FESTİVALİ



Türkiye'nin ve dünyanın motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek iki yarışın yanında 1-8 Eylül'de Türkiye MotoFest bu yıl nefes kesecek. Toplamda 9 konserin yapılacağı festival, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılmamasından dolayı bu yıl büyük ilgi görüyor. 40'tan fazla spor aktivitesi ve eğlencenin yanı sıra, karavan ve kamp alanı ile 2021 yılının en büyük etkinliği olma iddiasını sürdürüyor.



3 DEV ORGANİZASYON AYNI HAFTA AYNI MEKANDA



MXGP OF TURKEY 4-5 EYLÜLMXGP OF AFYON 7-8 EYLÜL

TÜRKİYE MOTOFEST 1-8 EYLÜL

AFYONKARAHİSAR MOTOR SPORLARI MERKEZİ



1 Eylül Çarşamba: Mustafa Ceceli - Necati ve Saykolar2 Eylül Perşembe: Cem Adrian - Ufuk Beydemir3 Eylül Cuma: Haluk Levent4 Eylül Cumartesi: Kıraç - Merve Özbey5 Eylül Pazar: Cenk Eren - İrem Derici



ÜCRETSİZ KAMP VE KARAVAN YERİ



Festival alanında bulunan kamp ve karavan konaklama imkanlarından ücretsiz faydalanabilirsiniz, kamp ve karavan alanından faydalanmak için kamp malzemelerinizi yanınızda getirmeyi unutmayın. Kamp alanından faydalanmak için çadır veya karavanınız ile beraber gelmeniz gerekiyor.



Gün Boyu Ücretsiz Etkinlikler



- Şişme Oyun Parkları – Zipline - Tırmanma Duvarı - Mini Atv - Simülatör oyunlar - Su Kayağı - Sokak Oyunları- Zeka ve Akıl Oyunları - Çocuklar için motosiklet Eğitimleri - Spor Etkinlikleri



Ve onlarca birbirinden farklı ücretsiz etkinlikler size keyifli dakikalar yaşatacak.





Biletler albikere.com ve passo.com.tr'de 100 TL’den satışa sunulmaktadır.