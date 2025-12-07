Dünyanın gözü bu yarışta!

Haberin Devamı

Formula 1’de sezonun 24. ve son yarışı bugün Abu Dabi’de gerçekleştirilecek ve şampiyon belli olacak...

Abu Dabi Grand Prix’sinde üç pilot, şampiyonluk için piste çıkacak. 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti’nde 58 tur üzerinden yapılacak yarış, TSİ 16.00’da başlayacak ve beİN Sports 4’ten naklen yayınlanacak. Heyecanla beklenen yarış öncesi pilotlar klasmanında McLaren’dan Büyük Britanyalı Lando Norris 408 puanla zirvede yer alıyor. Red Bull’dan Hollandalı Max Verstappen 396 puanla ikinci, McLaren’dan Avustralyalı Oscar Piastri ise 392 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Gözden Kaçmasın Formula 1'de son durak Abu Dabi Haberi görüntüle

Lider Norris’in büyük avantajı var

Lider Norris, bugünkü yarışı ilk 3’te bitirdiği takdirde diğer pilotların sonuçlarına bakılmaksızın (Verstappen kazansa bile) şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Verstappen ise kazanıp, Norris’in beş veya daha kötü derece almasını bekleyecek. Hollandalı pilot hem yarışı kazanıp hem de en hızlı tur zamanını elde ettiği takdirde bu kez Norris’in dördüncülüğünde dahi mutlu sona ulaşacak. Piastri’nin şampiyonluğu ise mucizelere bağlı... Avustralyalı pilot kazansa dahi Verstappen’in en fazla üçüncü, Norris’in de 11. olması gerek.

Haberin Devamı

Markalarda McLaren şampiyon

Formula 1’de markalar şampiyonluğunu McLaren çok önceden garantiledi. 800 puanla birinci sırada yer alan McLaren’ı, 459 puanla Mercedes ve 426 puanla Red Bull izliyor. Yas Marina’daki yarışı izlemek için yaklaşık 180 bin kişinin Birleşik Arap Emirlikleri’ne gittiği öngörülüyor. Yarış Formula 1 sevenleri de ekran başına kilitleyecek. Abu Dabi Grand Prix’sinin izlenme rekoru 2021 yılında kırılmış, o yıl Hamilton-Verstappen çekişmesini 108 milyon kişi ekran başında takip etmişti. Bugünkü yarışı 140 milyon kişinin izleyip yeni bir rekorun kırılması bekleniyor.