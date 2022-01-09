Dünyanın gözü Afrika'da! Türkiye'den 21 isim boy gösterecek

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Afrika Uluslar Kupası’nda perde bugün açılıyor. Kamerun’un ev sahipliği yapacağı turnuvada final 6 Şubat’ta oynanacak. Avrupa’nın dev liglerinden pek çok futbolcunun yanı sıra Süper Lig’den de toplam 21 futbolcu Kamerun’da boy gösterecek. Fransa Ligue 1, toplam 51 futbolcu ile turnuvaya en fazla futbolcu gönderen lig olarak öne çıkıyor. İngiltere Premier Lig 40, Almanya Bundesliga 12, İtalya serie A 14, İspanya La Liga ise 11 futbolcuyla organizasyonda yer alacak.

Fenerbahçe ve Beşiktaş rahat

Spor Toto Süper Lig ise Fransa ve İngiltere’den sonra en fazla Afrikalı futbolcunun gideceği üçüncü Avrupa ülkesi durumunda. Türkiye’den turnuvaya katılacak 21 oyuncu, takımlarının erken ya da geç elenme durumuna göre Süper Lig’in ikinci yarısında en az 3, en fazla 5 maç kaçıracak. Beşiktaş ve Fenerbahçe’den hiçbir futbolcunun boy göstermeyeceği turnuvada, Galatasaray’dan Mustafa Muhammed (Mısır) ve Sofiane Feghouli (Cezayir), Trabzonspor’dan ise Jean Kouassi (Fildişi Sahili) ülkeleri için mücadele edecek.

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Bugün iki maç oynanacak

Afrika Uluslar Kupası’na Türkiye’den en fazla futbolcu gönderen takım ise Atakaş Hatayspor. Munir (Fas), Ayoub El Kaabi (Fas) ve Adama Traore (Mali), turnuvada ülkelerinin başarısı için ter dökecek. Organizasyona birbirinden önemli yıldızlar katılacak. Liverpool’un yıldızları Salah ve Mane’nin yanı sıra Hakimi, Mendy, Kessie, Partey gibi önemli oyuncular da ülkelerinin başarısı için forma giyecek. Turnuvada Komor Adaları ve Gambiya ilk kez mücadele edecek. Açılış maçında 19.00’da ev sahibi Kamerun, Burkina Faso ile karşılaşacak. 22.00’de Etiyopya ile Yeşil Burun karşılaşacak.

OMICRON VE ÇATIŞMA TEHLİKESİ GÜNDEMDE

Kamerun’un Anglofon bölgesinde güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında devam eden çatışmalar nedeniyle kupaya katılacak olan futbolcuların hayati tehlikesi bulunuyor. Elbette futbolcuları sadece tehdit eden çatışmalar değil. Omicron varyantının giderek güçlenmesi de futbolcuları tehdit eden bir başka unsur ancak organizasyonun yaşananları görmezden gelmesi de kupaya dair endişeleri artırıyor.

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24 TAKIM KATILIYOR 16’SI 2. TURA ÇIKACAK

Turnuvada 6 grupta 24 ekip mücadele edecek, ilk ikilerin yanı sıra en iyi dört üçüncü de ikinci tura kalacak. A GRUBU: Kamerun, Burkina Faso, Etiyopya, Yeşil Burun; B GRUBU: Senegal, Zimbabve, Gine, Malavi; C GRUBU: Fas, Gana, Komor Adaları, Gabon; d GRUBU: Nijerya, Mısır, Sudan, Gine Bissau; E GRUBU: Cezayir, Sierra Leone, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili; f GRUBU: Tunus, Mali, Moritanya, Gambiya. 2019’daki son turnuvayı Cezayir kazanmıştı.