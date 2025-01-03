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Dünyanın en sert derbileri belli oldu: Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti kaçıncı sırada? | Listede sürpriz...

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#Derbi#GALATASARAY#FENERBAHÇE
Dünyanın en sert derbileri belli oldu: Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti kaçıncı sırada | Listede sürpriz...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 12:32

Dünyanın en sert geçen derbilerini araştıran İngilizler, bu konu hakkında bir makale yayımladı. En zorlu 10 derbi masaya yatırılırken Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti de listede kendine yer buldu.

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Derbi, özellikle futbolda, genel olarak tüm sporlarda, ülkelerin, şehirlerin veya bölgelerin yerel ve büyük takımları arasında oynanan karşılaşmalara denir.

Yüksek rekabetin yaşandığı derbiler, büyük ilgi gören maçlar olmayı başarmıştır. Dünyanın dört bir yanında oynanan bu zorlu müsabakaları değerlendirmeye alan İngilizler, en sert geçen 10 derbiyi masaya yatırdı.

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Daily Mail tarafından yapılan derlemede dünyanın en sert derbileri sıralamasında Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti de yer aldı.

İşte dünyanın en sert derbileri:

10-) Borussia Dortmund - Schalke 04 (Almanya)

9-) Al-Ahly - Zamalek (Mısır)

8-) Athletic Bilbao - Real Sociedad (İspanya)

7-) Corinthians - Palmeiras (Brezilya)

6-) Nacional - Penarol (Uruguay)

5-) Milan - Inter

Özellikle Milan-Inter rekabeti adından tüm dünyada söz ettiren maçlardan olmayı başarmıştır. Aynı şehrin iki takımı yıllardır süregelen sert rekabetiyle damga vurmuş ve verdiği müthiş seyir zevkiyle de listeye 5. sıradan girmiş durumda.

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4-) Galatasaray - Fenerbahçe

Listenin 4. sırasında ülkemizde en büyük rekabet olarak adlandırılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yer aldı. Sertliğin ve kıran kırana geçen mücadelenin damga vurduğu maçlar tüm dünyadan ilgiyle karşılandı.

Rekabetin tarihi

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan bu rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 401 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 128 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 541 gole, Galatasaray 497 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.

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Ligde 136. kez karşılaştılar

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 135 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-38 üstünlük kurdu. Ligdeki 44 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 164, sarı-kırmızılılar ise 133 gol kaydetti.

3-) Partizan - Kızılyıldız

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da , Sırbistan'ın en popüler ve en başarılı kulüplerinden ikisi olan ezeli rakipler Kızılyıldız ve Partizan arasında düzenlenen yerel derbidir. Bu rekabet tüm Sırbistan'da bölünmeye neden olmuştur. "Avrupa futbolunun en acımasız rekabetlerinden biri" olarak tanımlanan derbi listede 3. sırada yer alıyor.

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2-) Rangers - Celtic

İskoçya'nın en büyük iki futbol takımını karşı karşıya getiren bu derbide arkasında büyük anlamlar barındırmaktadır. Siyasi, sosyal ve dini bölünmelere kadar giden bu zorlu rekabeti iki takımın iyice ayrışmasına sebep olmuştur. Aralarında geçen 442 maçın 169'unu Rangers ve 170 tanesini de Celtic kazanırken 103 maç berabere sonuçlanmıştır. Kıran kırana geçen bu maçlar İngilizlerin listesine 2. sıradan girmiş durumda.

1-) Boca Juniors - River Plate

'Halkın Takımı vs Zengin Takımı' adıyla tüm dünyada nam salan bu rekabet listenin 1. sırasında zirvede bulunuyor. Arjantin'in fakir mahallelerinin favorisi Boca ile 'Milyonerler' olarak bilinen River'in hiç bitmeyecek olan mücadelesi olarak tanımlanan bu derbi, hem en sert geçen hem de nefesleri kesen derbiler sıralamasında ilk sırayı kapmış durumda.

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#Derbi#GALATASARAY#FENERBAHÇE

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