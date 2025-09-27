Dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu Rize'de düzenlendi: ‘Kaçkarlar’ı tüm dünyaya tanıtacağız’

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'deki "Kaçkar by UTMB" organizasyonunda konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Kaçkarlar'ın gizemini, yaylalardaki karını, özelliklerini, çiçeklerini, vahşi hayvanlarını ve bu güzel doğayı herkese, tüm dünyaya tanıtmış olacağız." dedi.

Bakan Bak, dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı "Kaçkar by UTMB"de 20K yarışının startının ardından basın mensuplarına, organizasyonun sabah saat 07.00'de 50K parkuru ile başladığını söyledi.

Şimdi ise 20 kilometrenin startını verdiklerini belirten Bak, "Bu coğrafya, meydan okumaların olduğu bir coğrafya. Özellikle Kaçkar Dağları'nın, bölgenin tanıtımı açısından çok çok önemli bir organizasyon. Bunu 2 yıldır çalışıyor Bakanlığımız, Valiliğimiz, emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Bakan Bak, çok ağır bir sel felaketi geçirildiğini dile getirerek, "Yollar kapandı. Yolları açmak için bayağı çaba gösterdik. Devletimiz bütün gücüyle buradaydı ve yollar açıldı. Güzel bir organizasyonun başlangıcını verme şansı oldu." ifadelerini kullandı.

Organizasyona 55 ülkeden 1600-1700'e yakın yarışmacının katıldığını aktaran Bakan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii bu meydan okumak. Challenge. Kaçkar Dağları'nın doğasını görmek, derelerini, vadilerini, patikalarını görmek için çok güzel bir şans ve bölgemizin tanıtımı açısından da çok çok önemli. Spor turizmine çok önem veriyoruz. Ülkemiz bir spor ülkesi olma yönünde. Sayın Cumhurbaşkanımızın memleketi Rize'de, özellikle çok sevdiği Ayder'de böyle bir organizasyonu yapmak, tüm dünyaya buranın doğal güzelliklerini aktarmak çok çok keyifli."

"Rize her şeyiyle gelenlere güzel bir süreç yaşatacak"

Bakan Bak, bölgenin doğal güzelliklerine dikkati çekerek, "Yağmuruyla, çamuruyla, yaylalardaki karıyla, çağlayan dereleriyle, yeşil ormanlarıyla güzel bir doğa. İnanıyorum ki yarışmacılar pek çok resim çekecek, güzel paylaşımlar olacak. Çamurla beraber, yağışla beraber inanılmaz resimler ortaya çıkacak." dedi.

Sponsorlara ve emek verenlere teşekkür eden Bakan Bak, güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıldığını ifade etti.

Bakan Bak, Ayder esnafının da organizasyondan mutluluk duyduğunu aktararak, "Rize her şeyiyle, enerjisiyle, coşkusuyla, bu coğrafyanın insanı misafirperverliğiyle gelenlere güzel bir süreç yaşatacak. Buna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin de koşacağını aktaran Bakan Bak, "Başlayacağız şimdi. Tabii bir meydan okuma. Güçlü olanları göreceğiz, heyecanı göreceğiz, 'challenge'ı göreceğiz. Kaçkarlar'ın gizemini, yaylalardaki karını, özelliklerini, çiçeklerini, vahşi hayvanlarını ve bu güzel doğayı herkese, tüm dünyaya tanıtmış olacağız." diye konuştu.

Bakan Bak, Ayder'in organizasyonla şenlendiğine işaret ederek, "Ayder'de 3-4 gün önce bir sessizlik vardı. Sel sonrası insanlar biraz mutsuzdu fakat bu heyecan, coşku, gelen insanların getirdiği heyecan bizleri de mutlu etti. Hep beraber bu coşkuyu yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Sporun bir yaşam tarzı olduğunu vurgulayan Bakan Bak, macera tutkunlarının dünyanın dört bir yanından geldiğini ifade etti.

Bakan Bak, spor organizasyonlarının devam edeceğini belirterek, "Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda hem basketbol takımımız Avrupa finali oynadı. Kadın voleybol takımımız dünya finali oynadı ve voleybol erkek takımımız da çeyrek finale kadar geldi. Güzel şeyler oluyor. İnşallah daha iyi şeyler olacak. Spora yapılan yatırımlar karşılığını bulacak." dedi.