Dünyanın en prestijli turnuvası Wimbledon'a corona virüs engeli

Spor Arena Dış Haber | Corona virüs salgınının her geçen gün artması iptalleri de beraber getiriyor. Son olarak dünyanın en prestijli turnuvalarından Wimbledon'ın da büyük ihtimalle bu sene oynanmayacağı belirtildi.

Sezonun 2. Grand Slam'i Fransa Açık, virüs nedeniyle daha önceden iptal edilmişti. 29Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'de oynanması planlanan Wimbledon'ın da iptalinin yakında açıklanması bekleniyor.

ACİL TOPLANTI YAPILACAK

Büyük Britanya'da corona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilirken vaka sayısı 10 bine dayanmış durumda. Turnuvanın resmi haklarının sahibi olan All England Club, gelecek hafta acil bir toplantı yaparak erteleme veya iptal konusunda karar vereceklerini açıkladı.

Daha önceden Wimbledon'un seyircisiz oynanması teklif edilmiş ancak bu teklif, reddedilmişti.