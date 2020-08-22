Dünyanın en pahalı stoperi hapse düştü!

Premier Lig’de 2019’da Leicester’dan Manchester United’a 87 milyon Euro’ya transfer olarak futbol tarihinin en phalı stoperi unvanını alan Harry Maguire, tatilde yaptıklarıyla “Yok artık” dedirtti. Kırmızı Şeytanlar’ın kaptanlığını yapan 27 yaşındaki İngiliz yıldız, sorumsuzca davranarak, Yunanistan’ın Mykonos adasında önce bir kavgaya karıştı ve ardından polise saldırınca tutuklandı. Bir barın önünde yaşanan olayda, yıldız stoperle birlikte iki kişi daha tutuklandı. ManU’nun diğer futbolcuları Marcus Rashford ve Brandon Williams’ın da Maguire ile birlikte bir havuz partisine katıldığı anca kavgaya karışıp karışmadıklarının belli olmadığı belirtildi.

Manchester United’dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise, “Kulüp, Mykonos’ta Harry Maguire’ın karıştığı iddia edilen bir olaydan haberdar. Harry ile temas kuruldu. Şu anda Yunan makamlarıyla tam anlamıyla iş birliği yapıyor. Daha fazla yorum yapmayacağız” ifadeleri kullanıldı

MARSiLYA’DA PSG FORMASINA ÖNCE YASAK, SONRA iZiN!

PSG, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalini oynamaya hazırlanırken, Fransa’nın tamamı bu heyecan sahip değil! En azından ezeli rakipleri Marsilya’nın taraftarlarının bu durumdan hiçte mutlu olmadığı muhakkak... PSG’nin çarşamba günü Leipzig’ı 3-0 yendiği yarı final maçından sonra PSG bayraklarıyla sokaklarda kutlama yapan taraftarlara bazı Marsilyalılar saldırınca büyük olaylar çıkmış ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Bu olayları dikkate alan Marsilya kent yönetimi, yarın oynanacak PSG-Bayern Münih öncesi PSG forma ve atkılarını önce yasakladı. Tepkiler üzerine yasağı kaldırdı.

LIONEL MESSI iÇiN iKi ADAY: PARIS SAINT GERMAIN VE INTER

Bayern Münih karşı alınan 8-2’lik yenilginin ardından Barcelona’nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman ile görüşerek takımdan ayrılma isteğini açık şekilde belirten Lionel Messi için şu anda iki ciddi talip bulunuyor: PSG ve Inter. İki kulübün de Arjantinli süperstarın transferi için somut adımlar attıkları belirtilirken, Pep Guardiola’nın çalıştırdığı Manchester City’nin ise istekli olduğu ancak henüz girişimde bulunmadığı ifade edildi. Mundo Deportivo’dan Francesc Aguilar’a göre; Neymar faktörü nedeniyle Messi’nin PSG’ye transfer olma ihtimali daha yüksek.

ATLETiZM DÜNYASI KENDi OLiMPiYATINI YAPACAK

TOKYO 2020 Olimpiyatları’nın pandemi nedeniyle ertelenmesi sonrasında, oyunların temelinde yer alan atletizm dünyası kendi çözümünü üretmeye hazırlanıyor. Olimpiyatların 2021’de de düzenlenmesinin garanti olmadığını belirten Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğ Başkanı Sebastian Coe, bu nedenle kendileri çözüm üretmek zorunda kalabileceklerini söyledi. Coe, “Umarım bu şekilde olmaz. Ancak daha farklı nasıl etkinlikler düzenlememiz gerektiği konusunda daha farklı düşünmemiz gerekiyor” dedi.

FRANSA LIGUE 1 START VERDi iLK MAÇTA GOL SESi ÇIKMADI: 0-0

Pandemi nedeniyle geçen sezonun büyük tartışmalar altında tescil edildiği Fransa Ligue 1’de 20202021 sezonunun ilk maçı dün oynanduı. Temposuz geçen karşılaşmada Bordeaux, konuk ettiği Nantes ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte Zerkana; 20. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu mücadele aynı zamanda Avrupa’nın 5 büyük liginde yeni sezonda oynanan ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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