Dünyanın En İyileri İstanbul’da Olacak

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Toplantıya KOK Genel Menajeri Donatas Simanaitis, Thai Fight Federasyonu Genel Sekreteri Erdal Karadağ organizatörler Burak Mataracı ve Erkan Varol katıldı.

Donatas Simanaitis yaptığı açıklamada, “bugüne kadar yapılmış en iyi organizasyonlardan birine imza atılacağına inandığım için bugün İstanbul’dayım. Dünyanın en iyi dövüşçüleri ve Mike Tyson gibi bir efsane 28 Ocak 2022’de burada olacak. Bende bu etkinliğe 2 milyon dolarlık bir yatırımla destek olacağım” diye konuştu.

Burak Mataracı, Erkan Varol ve Erdal Karadağ ise dünyanın en önemli spor mabetlerinden biri olan Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda eşi benzeri görülmemiş bir organizasyona imza atacaklarını belirttiler.