Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi! İlk 25'te tek Türk takımı var

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Son 1 yılın verilerini baz alan Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi takımları (ilk 500) listesini güncelledi.
Türk takımları arasında en başarılı kulüp 265 puanla kendisine 23. sırada yer bulan Fenerbahçe oldu.
Sarı-lacivertlileri ezeli rakibi Galatasaray izlerken, Cimbom 216 puanla 46. basamakta yer aldı.
Beşiktaş 156 puanla 96. olurken, Başakşehir 145 puanla 106. sırada, Trabzonspor ise 110 puanla 190. sırada yer aldı.
İşte listedeki ilk 10 takım ve Türk kulüplerinin sıralamadaki yerleri...
DÜNYANIN EN İYİ 10 TAKIMI
TÜRK TAKIMLARININ SIRALAMADAKİ YERLERİ
23-) Fenerbahçe (11 sıra yükseldi)
46-) Galatasaray (5 sıra geriledi)
96-) Beşiktaş (15 sıra geriledi)
106-) Başakşehir (3 sıra geriledi)
190-) Trabzonspor (35 sıra geriledi)
287-) Alanyaspor (13 sıra yükseldi)
290-) Samsunspor (7 sıra geriledi)
335-) Kasımpaşa (9 sıra geriledi)
391-) Gaziantep FK (32 sıra geriledi)
413-) Rizespor (10 sıra yükseldi)
426-) Sivasspor (82 sıra geriledi)
449-) Konyaspor (72 sıra geriledi)
490-) Antalyaspor (143 sıra geriledi)