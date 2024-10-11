Dünyanın en iyi 25. takımı Fenerbahçe!

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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Ekim 2023-30 Eylül 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımlarını açıklarken Türkiye’den ilk 25 takım arasına sadece Fenerbahçe girebildi.

Süper Lig’de geçen sezonu Galatasaray’ın hemen ardından ikinci sırada tamamlayan bu yıl da zirve yarışında iddiasına sürdüren Kanarya, UEFA Avrupa Ligi’nde iki maçta 4 puan toplarken 25. sırada yer aldı. Temsilcimiz 217 puanla İtalyan devleri AC Milan ve SS Lazio ile aynı sırada bulunuyor.

Samsun, Thomas Reis ile uçuşa geçti

Son 2 sezonun Şampiyonu Galatasaray 57. sıradan 52. basamağa yükselirken Beşiktaş 105.’likteki yerini korudu. Trabzonspor 119.’luktan 115. sıraya yükselirken listede yer alan Türk takımları içinde en dikkat çeken sıçramayı Samsunspor gerçekleştirdi.

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Bu sezona müthiş bir giriş yapan Karadeniz temsilcisi Thomas Reis yönetiminde 2024-25’te Süper Lig’de çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı. Lig 2.’si Samsun, IFFHS listesinde de tam 124 basamaklık bir yükselişle 409.’luktan 285. sıraya çıktı.