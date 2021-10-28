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Dünyanın En Hızlısı: N Kolay İstanbul Yarı Maratonu

#Spor#Maraton#Atletizm
Dünyanın En Hızlısı: N Kolay İstanbul Yarı Maratonu

Atletizmin uluslararası yönetim birimi World Athletics, ‘N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nu kadınlarda ‘Dünyanın En Hızlı Yarı Maratonu’ olarak gösterdi. Kenyalı atlet Ruth Chepngetich’in dünya rekoru kırdığı yarış, klasmandaki rakiplerini geride bıraktı. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, aynı değerlendirmede erkeklerde ise Dünyanın En Hızlı 2. Yarı Maratonu olarak yer aldı.

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Kadınlarda dünya rekorunun kırıldığı ‘N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu’, önemli bir başarıya daha imza attı.  4 Nisan 2021’de koşulan yarış, World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından kadınlarda ‘Dünyanın En Hızlı Yarı Maratonu’ olarak gösterildi. Açıklanan 2021 ekim ayı ‘etkinlik performans’ sıralamasında ‘N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’ kadınlarda ‘Dünyanın En Hızlı Yarı Maratonu’; erkeklerde ise 'Dünyanın En Hızlı İkinci Yarı Maratonu' olarak seçildi. Erkeklerde ilk sıra 295 puanlık farkla ‘Valencia Yarı Maratonu’nun oldu.

‘N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu’nda kadınlarda Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1:04:02’lik derecesiyle dünya rekoru kırarak birinci olmuştu. Erkeklerde ise dünya rekortmeni Kenyalı atlet Kibiwott Kandie 59:35’lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlamıştı.

7 KASIM’DA GÖZLER İSTANBUL’DA

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Pandemi nedeniyle tüm dünyaya hakim olan olumsuz koşullara rağmen 2020 ve 2021’de etkinliklerin aralıksız devam ettiği İstanbul, 7 Kasım’daki ‘N Kolay 43. İstanbul Maratonu’nda dünya sıralamasında önemli basamaklarda bulunan elit atletleri ağırlayacak. İstanbul’un World Athletics listesinde ilk sıralara yükselmesi N Kolay 43. İstanbul Maratonu’na gösterilen ilgiyi de artırdı.


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#Spor#Maraton#Atletizm

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