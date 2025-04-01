Dünyanın en çok kavga en az futbol içeren derbisi! 450 dakikada 350 kavga

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisini muhtemelen Elon Musk, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg filan seviyorlardır. Zira internette ve asosyal medyada astronomik bir enerji yarattığı kesin. Ancak bir bilimsel çalışma yapılsa ve dünyadaki tüm derbilerin yarattığı kavga, küfür, negatif enerji miktarıyla futbol katma değeri korelasyonu hesaplansa, bence Fenerbahçe-Galatasaray son sırayı kimseye bırakmayacaktır! İki takım arasında son iki sezondaki 5 derbinin biri 1 dakika oynanmış. İkisi futbolsuz, kavga dövüş 0-0 bitmiş. Biri çok çok az futbolla 1-0 sonuçlanmış. Bir tane de 3-1’lik maç var. Son iki yılda toplam 450 dakika sahaya çıkıp bunun 350’sinde sadece kavga etmiş iki takım.

ViZYONSUZLUKTA SON NOKTA

Özellikle bu sezon 24 Şubat’ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi çok büyük bir hayal kırıklığı benim için. İki takımın hayatları futboldan ibaret olan, tek haneli IQ sahibi, alıngan kavgacı birkaç meşhur yöneticisinin yarattığı yapay kavga ortamı işleri çığırından çıkardı. Galatasaray’ın da Fenerbahçe’nin de Avrupa’dan elenmelerinde ben bu derbiye aşırı konsantre olmalarının rolü olduğunu düşünüyorum.

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Okan Buruk, Alkmaar rövanş maçında Davinson, Torreira hatta Osimhen’i çıkardı oyundan. Sebebi, bu oyuncuları derbiye saklamak! Sen maçı 2-0’dan 2-2’ye getirmişsin, bitime hâlâ ciddi bir süre var ve turu kovalamak yerine, takımın her şeyi olan Osimhen’i -Davinson’u çıkarıyorsun oyundan. Vizyonsuzlukta son nokta.

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F.Bahçe'nin turu büyük ölçüde kaybettiği Kadıköy’deki ilk Glasgow Rangers maçında da ben dolaylı olarak derbi etkisi görüyorum. Mourinho’nun Galatasaray maçı konsantrasyonunun yarısı yoktu Rangers müsabakasında. Eğer Buruk’un ve Mourinho’nun esas odağı tatsız-tuzsuz-futbolsuz derbileri yerine Avrupa kupaları olsaydı, belki de şu anda iki takımın Türkiye Kupası maçlarını değil, Avrupa Ligi müsabakalarını konuşuyor olacaktık.