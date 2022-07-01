Dünyanın en büyük yarışı Fransa Turu'nda heyecan başlıyor!

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Yol bisikletinin en önemli yarışı Fransa Turu bugün başlıyor... Bu yıl 109’uncusu yapılacak tur Danimarka’da başlayacak ve 24 gün sürececek. Danimarka, Fransa Bisiklet Turu’nun açılış etabına ev sahipliği yapacak 10. farklı ülke olacak. Başkent Kopenhag’daki bireysel zamana karşı etabıyla başlayacak yarışın, 2 ve 3. etapları da Danimarka’da yapılacak. 22 takımdan 176 bisikletçinin mücadele edeceği turun toplam uzunluğu 3 bin 328 kilometre olacak.

Zirveye tırmanacaklar

Fransa Bisiklet Turu 6. etapta Belçika, 8 ve 9. etaplarda ise İsviçre topraklarına uğrayacak. 6 düzlük, 6 dağ, 7 tepe ve 2 bireysel zamana karşı olmak üzere 21 etaptan oluşan turdaki tırmanış bölümleri, Vosges Dağları, Alpler, Massif Central ve Pireneler’den geçecek. 7, 11, 12, 17 ve 18. etaplar zirve finişiyle tamamlanacak. Bisikletçilerin 11. etapta tırmanacağı Col du Galibier, 2 bin 642 metrelik zirvesiyle 2022 Fransa Turu’nun en yüksek rakıma sahip bölümü olacak.

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Sarı mayoya iki aday

Etapta ayrıca uzunluğu 19,4 kilometreyi bulan 11 Arnavut kaldırımlı sektör yer alacak. Toplam 2.3 milyon Euro para ödülünün dağıtılacağı 2022 Fransa Turu’nun genel klasman şampiyonuna ise 500 bin Euro ödül verilecek. 1900’de Fransa’da kurulan L’Auto gazetesinin basıldığı kağıdın renginden dolayı 1919’dan bu yana genel klasman liderine verilen sarı mayo mücadelesinin, Sloven sporcular Tadej Pogacar ile Primoz Rogli arasında geçmesi bekleniyor.

Tadej Pogacar tarih peşinde

Son 2 yılın şampiyonu 23 yaşındaki Pogacar, 2022’de katıldığı Tirreno-Adriatico, Birleşik Arap Emirlikleri ve Slovenya turlarını kazandı. Pogacar, ayrıca üst üste üçüncü kez 2022 Fransa Turu’nu kazanarak tarihe geçen 6. sporcu olmak için mücadele edecek. Geçen yılın ikincisi Jonas Vingegaard ise Pogacar’ı tahtından indirmenin peşinde olacak.