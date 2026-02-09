×
Dünyanın en büyük stadı inşa ediliyor! Maliyeti dudak uçuklatacak cinsten

Güncelleme Tarihi:

Dünyanın en büyük stadı inşa ediliyor Maliyeti dudak uçuklatacak cinsten
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 17:31

Vietnam, dünyanın en büyük futbol stadyumunun inşaatına başladı. 135 bin kişilik kapasiteye sahip olması planlanan stadyumun çarpıcı görüntüleri yayınlandı.

Şu anda dünyanın en büyük futbol stadyumu, 114 bin seyirci kapasitesiyle Kuzey Kore'de bulunan Rungrado 1 Mayıs Stadyumu. Ancak bu rekor uzun süre geçerli olmayacağa benziyor.

Daily Mail'in haberine göre; Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılması planlanan ve Aralık ayında proje onayı alan Trong Dong Stadyumu için ilk kazma vuruldu.

28 MİLYAR STERLİNE MÂL OLACAK PROJENİN MERKEZİNDE YER ALIYOR!

Toplamda 28 milyar sterline mal olması beklenen 9.171 hektarlık bir alanı kapsayan konut ve spor bölgesi projesinin bir parçası olacak stadyumun, Vietnam'ın uluslararası arenadaki imajını güçlendirmeye katkıda bulunacağı ayrıca Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyunları gibi büyük ölçekli organizasyonlara ev sahipliği yapabilmesi için önemli bir altyapı oluşturacağı belirtiliyor.

Dünyanın en büyük stadı inşa ediliyor Maliyeti dudak uçuklatacak cinsten

DONG SON DAVULUNDAN İLHAM ALINDI

Dünyanın en büyük açılır-kapanır çatısına sahip olacağı belirtilen stadyumun mimari tasarımı Vietnam'ın antik uygarlık simgelerinden biri olan Dong Son bronz davulundan ilham alınarak hazırlandı. Bu sembol; toplum ruhunu, gücü ve sürekliliği temsil ediyor. Proje yetkilileri, geleneksel Vietnam kültürü ile modern mimarinin bu yapıda bir araya getirileceğini vurguluyor.

Dünyanın en büyük stadı inşa ediliyor Maliyeti dudak uçuklatacak cinsten

Aralık ayında temeli atılan projede Trong Dong Stadyumu'nun 2028'e kadar, tüm projenin ise 2035'e kadar tamamlanması hedefleniyor.

Tamamlandığında Trong Dong Stadyumu, Kuzey Kore’deki Rungrado 1 Mayıs Stadyumunu geride bırakarak dünyanın en büyük kapasiteli futbol stadyumu unvanını alacak.

Dünyanın en büyük stadı inşa ediliyor Maliyeti dudak uçuklatacak cinsten

DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 STADYUMU

Dünyanın en yüksek seyirci kapasitesine sahip 10 futbol stadyumu şu şekilde

  • Rungrado 1 Mayıs Stadyumu (Kuzey Kore, 114.000 kapasiteli)
  • Camp Nou (İspanya, 105.000 kapasiteli)
  • FNB Stadyumu (Güney Afrika, 94.700 kapasiteli)
  • Wembley (İngiltere, 90.000 kapasiteli)
  • Lusail Stadyumu (Katar, 88.966 kapasiteli)
  • Rose Bowl (ABD, 88.000 kapasiteli)
  • Estadio Azteca (Meksika, 87.253 kapasiteli)
  • Bukit Jalil Ulusal Stadyumu (Malezya, 87.411 kapasiteli)
  • Borg El Arab (Mısır, 86.000 kapasiteli)
  • Salt Lake Stadyumu (Hindistan, 85.000 kapasiteli)
