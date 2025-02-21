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Dünyanın En Büyük Sokak Basketbolu Turnuvası Red Bull Half Court Heyecanına 1 Gün Kaldı

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#Red Bull#Half Court#Basketbol
Dünyanın En Büyük Sokak Basketbolu Turnuvası Red Bull Half Court Heyecanına 1 Gün Kaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 13:34

Sokak kültürü ile basketbolu birleştiren, her yıl amatör basketbolcuların yeteneklerini sergilediği Red Bull Half Court’a 1 gün kaldı. Red Bull Half Court’ta eleme etabı yarın, final etabı ise Pazar günü İstanbul’un en gözde etkinlik mekanlarından DasDas Ataşehir’de gerçekleşecek.

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Sokak basketbolu kültürünü yaşatmaya devam eden, Türkiye’nin en yüksek katılımcı sayısına sahip 3x3 basketbol turnuvası Red Bull Half Court’a 1 gün kaldı. Etkinliğin global sponsorları olan FILA ve Spalding’in yanı sıra Sneaks Up, Castrol ve One Spray Tattoo’nun partnerlikleriyle gerçekleşecek etkinliği kazanan takım, Kasım ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrindeki dünya finalinde ülkemizi temsil edecek.

Basketbol ve Break Dans Bir Arada

22 Şubat’ta eleme, 23 Şubat’ta ise final etabı yapılacak olan Red Bull Half Court, dünyanın en prestijli breaking yarışması olarak kabul edilen Red Bull BC One ile aynı gün, DasDas Ataşehir’de gerçekleşecek.

Kazanmanın anahtarı 21 sayı

FIBA kurallarının geçerli olacağı Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasında takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakikalık süre ve 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan takım oyun süresi bitmeden maçın kazananı olabiliyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor ve uzatmada 2 sayıyı bulan takım maçı kazanıyor. Ayrıca bir takım 7 faul yapınca karşı takım 1+1 serbest atış hakkı kazanıyor.

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#Red Bull#Half Court#Basketbol

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