Dünyanın en büyüğü Türkiye!

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3 yıl sonra VNL’de yeniden final oynayan Milli Takımımız ilk seti 25-23 kaybetmesine rağmen Sambacılar’a 25-23, 26-24 ve 25- 21 üstünlük kurup 2023’ten sonra yeniden altın madalya kazandı.

Daha önce 1 gümüş ve 1 de bronzu bulunan Filenin Sultanları üst üste 8. kez katıldığı finallerde 4. madalyasını alırken şimdi gözler 21 Ağustos’ta başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda.

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86 MİLYONU SEVİNÇTEN AĞLATTILAR

Tüm dünyadan en güçlü takımların yer aldığı uzun lig maratonunda kadın voleybolcularımız, 2023 yılından sonra 2. kez bu büyük kupaya uzandı. Daniele Santarelli yönetimindeki takımımızın oyuncuları, şampiyonluk sayısından sonra sahada sevinç gözyaşları döktüler. Kupa töreni öncesi milli marşımızı Çin’den tüm dünyaya dinlettiler.

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BREZİLYA İLE HESABI KAPATTIK

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin’de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya’yı yenip şampiyon olurken Sambacılar’dan son 2 yılın rövanşını almayı başardı. 2024 yılında düzenlenen Olimpiyat Oyunları’ndaki 3.’lük maçında rakibine 3-1 kaybeden Ay yıldızlılar, geçen yıl düzenlenen VNL’de de Brezilya’ya aynı skorla mağlup olmuştu.

ERDOĞAN’DAN KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımımız’ın VNL şampiyonluğu sonrası Türkiye Voleybol Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ı arayarak tebrik etti. Erdoğan kazanılan 2. altın madalya için teknik ekip ve sporcularımızı da kutladı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK: "HEPSİ BİRER KAHRAMAN"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak Brezilya ile oynadığımız final maçına zorlu ve uzun bir yolculuğun ardından ucu ucuna yetiştiğini belirtirken şampiyonluk sonra şu değerlendirmeleri yaptı: “Türkiye artık bir voleybol ülkesi, bir spor ülkesi. Onların hepsi bir kahraman. Milletimize teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımız aradı ve takımı tebrik etti. Yapılan yatırımlar sonrası bunların geleceği belli. Türkiye bir spor ülkesi, bu milleti sevindirmek gurur verici. Çin’de İstiklal Marşımızı herkes, dünya dinledi. Sporda zirveye yürümeye devam edeceğiz. Voleybol çok önde... Herkesi salonlara bekliyoruz.”

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MVP MELİSA VARGAS

A Milli Kadın Voleybol Takımımız’da Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melissa Vargas, finallerde gösterdiği performansla ‘en değerli oyuncu’ (MVP) seçildi. Vargas şampiyonluk sonrası, “Yine şampiyon olduk takımımla, çok iyi hissediyorum” dedi.

ZEHRA GÜNEŞ: "SIRA AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA"

Zehra Güneş tansiyonu yüksek ve zor bir maçı geride bıraktıklarını belirtirken “Hedefimizi tamamladığımız, altın madalyayla ülkemize döndüğümüz için çok mutluyum. 3-4 gün dinlenip ev sahibi olduğumuz Avrupa Şampiyonası hazırlığına başlayacağız. Umarım evimizde de böyle bir duygu yaşamak nasip olur” dedi.

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DİZİNDE AĞRI İLE MAÇA ÇIKAN GİZEM ÖRGE DURUMUNU SORAN TAKIM DOKTORUNA VERDİĞİ YANITI ANLATTI: "TABII KI OYNAYACAĞIM O KUPA BURAYA GELECEK"

Maç sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Ay yıldızlıların kaptanı “Hiç bu kadar acıyla oynadığım bir maç olmadı. Çok zor maçtı, kalbi bizimle atan herkese teşekkürler” dedi.

Filenin Sultanları’nın kaptanı Gizem Örge, Brezilya zaferi sonrası gözyaşlarını tutamadı. Sakat sakat mücadele ettiğini belirten Gizem şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada “Çok zor bir maçtı. Brezilya’yı da tebrik ediyoruz. Harika bir final oldu. Dizimde büyük bir ağrı ile oynadım ama bu takıma çaba sarf eden herkese teşekkürler. Harika bir iş çıkardık. Çok mutluyum” dedi. Ay yıldızlıların liberosu Brezilya geri dönmeye çalıştığında sadece topun yere değmemesi için çabaladığını da belirtirken şöyle devam etti:

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"KUPAYI BİR KEZ DAHA EVE GÖTÜRMEK İSTEDİK

“Sonuna kadar mücadele ettik, bu kupayı bir kez daha evimize götürmek istedik ve başardık. Çok zor maçtı, kalbi bizimle atan herkese teşekkürler. Kupayla eve dönüyoruz.” Milli Takım Kaptanı devamında sözlerini “Hiç bu kadar acıyla oynadığım bir maç olmadı. Doktor, ‘Oynamaya devam edecek misin?’ dedi. Ee tabii ki oynayacağım, o kupa buraya gelecekti yani” diyerek noktaladı.

SANTRARELLİ’DEN KADRO ELEŞTİRİLERİNE YANIT: ÇOK FAZLA KONUŞUYORLAR

Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli oyuncu tercihleri ve rotasyon kararları nedeniyle eleştirildiğini ancak aldığı tüm kararların sorumluluğunu üstlendiğini söyledi: “İnsanlar benimle ilgili çok fazla konuşuyor. Bazen bu bana komik geliyor. Ama sonuçta 4 yıldır dünyanın en iyi takımlarından biriyiz. Oyuncularımla ve birlikte yaptığımız işle gurur duyuyorum.”