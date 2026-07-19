Dünyanın en büyüğü kim: İspanya mı, Arjantin mi?

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ve büyük gün sonunda geldi... 2026 Dünya Kupası’nın şampiyonu, bu gece oynanacak İspanya-Arjantin maçıyla belli olacak. Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak karşılaşmayı, Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. 46 yaşındaki Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ürdünlü Adham Makhadmeh yapacak.

VIP LÜKS LOCALAR 2.3 MİLYON DOLARA KADAR ALICI BULDU

Arjantinli efsane Lionel Messi’nin son Dünya Kupası finali olması sebebiyle futbolseverlerden olağanüstü ilgi gören maçın bilet fiyatları spor tarihinde görülmemiş rakamlara çıktı. Biletler, FİFA’nın resmi değişim platformlarında 6 bin 943 ila 43 bin 491 dolara alıcı bulurken, VİP Lüks localar da 2 milyon 300 bin dolara satıldı. Bu özelliğiyle dünyanın en pahalı spor müsabakası olan maç, Dünya Kupası tarihinde ilklere sahne olacak..

Haberin Devamı

DEVRE ARASI ŞOVUNDAN 100 MİLYON DOLAR GELİR BEKLENİYOR

Maçın devre arasında tıpkı Super Bowl’daki gibi sahne şovu düzenlenecek. Coldplay grubunun solisti Chris Martin’in küratörlüğünü üstlendiği şovda, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, BTS, Madonna ve Venezuelalı orkestra şefi Gustavo Dudamel gibi sanatçılar sahne alacak. FİFA, ‘dünya genelindeki çocuklara kaliteli eğitim ve futbola erişim sağlamak’ amacıyla düzenlediği şovdan 100 milyon dolar gelir bekliyor.

GÖSTERİLERİN 11 DAKİKADA BİTMESİ HEDEFLENİYOR ANCAK...

FiFA daha önce devre arasındaki gösterilerin 11 dakika süreceğini açıklasa da toplam sürenin 20 dakikayı aşması bekleniyor. Geçen yıl aynı statta düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası finalinin devre arası şovu 10 dakika sürmüş, ancak sahnenin boşaltılması ve sahanın futbola müsait hale getirilmesi 24 dakikayı bulmuştu.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (İFAB) kurallarına göre devre arasının 15 dakikayı aşmaması gerekiyor.

KUPAYI KAZANAN TAKIMA ‘ŞAMPİYONLUK YÜZÜĞÜ’ VERİLECEK

2026 Dünya Kupası’nda şampiyon olan takımın oyuncularına turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü verilecek. Şampiyonluk seremonisinde, kupa ve madalyaların yanı sıra İspanya veya Arjantin’in teknik direktörü ile takım kaptanı geçici bir replika yüzük alacak.

Haberin Devamı

Kişiselleştirilen 30 yüzük daha sonra şampiyonlara teslim edilecek. Yüzüğün bir tarafında Dünya Kupası, diğer tarafında ise kazanan takımın sembolleri yer alacak.

LUIS DE LA FUENTE: HARİKA BİR GÖSTERİ OLACAK

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Arjantin ile oynayacakları final karşılaşması için, “Harika bir gösteri olacağını düşünüyorum” dedi.

Finalde üst düzey bir futbol beklediğini ifade eden 65 yaşındaki çalıştırıcı, “Davranış biçimleri ve futbolcu yetenekleri açısından birbirine çok benzeyen iki süper ekip görüyorum. Harika bir maç olacağını düşünüyorum. Benim için önemli olan bir finale ulaşmak. Ben her Dünya Kupası finaline kalıp kaybetmeyi bugünden imzalarım, bunu herkes bilsin. Bir Dünya Kupası finali oynamanın ne kadar önemli olduğunu anlamak lazım. Bu yüzden bu anın tadını çıkaracağız” diye konuştu.

Haberin Devamı

LUIS SCALONI: EN İYİ HALİMİZE İHTİYACIMIZ VAR

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, İspanya karşısında şampiyonluğa ulaşmak için en iyi performanslarını sergilemeleri gerektiğini söyledi. 48 yaşındaki Scaloni, “Kazanmak için en iyi versiyonumuza ihtiyacımız var. Bunun sadece bir maç olduğunu düşünüyoruz, kafamıza ‘bu bir Dünya Kupası finali’ fikrini sokmuyoruz. Aksi takdirde dikkatimiz dağılabilir. İspanya harika bir milli takım ve Luis de la Fuente ile çok iyi bir dönem geçiriyorlar. Bu yüzden İspanya ile ilgili her şey endişelendiriyor. Herkes onların güçlü yönlerini biliyor. Bunları uygulamaya koyamamaları için çalışacağız. Biz de canlarını yakabileceğimiz alanlarda onlara zarar vermeye çalışacağız” dedi.

Haberin Devamı

ŞAMPİYONA 50 MİLYON DOLAR PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

FIFA, Dünya Kupası’na katılan 48 ülkeye toplam 727 milyon dolar para dağıtırken, aslan payını şampiyonluğa ulaşan takım olacak. İspanya-Arjantin finalinden galip çıkacak ekip, 50 milyon dolar para ödülüne hak kazanacak. İkinci olan takım ise 33 milyon dolar alacak.

DÜNYA KUPASI’NIN PARA ÖDÜLLERİ





18 AYAR ALTINDAN YAPILAN KUPA 6.2 KİLO AĞIRLIĞINDA

Dünya Kupası’nda bugüne dek iki farklı kupa tasarımı şampiyonlara verildi. 1930’daki ilk organizasyonda Fransız heykeltraş Abel Lafleur’un tasarladığı, antik zafer tanrıçası Nike’nin tasvir edildiği kupa takdim edildi. Kupa, 1970 Dünya Kupası’nda Brezilya’nın 3. kez şampiyon olmasıyla, o dönemki ‘3 kez şampiyon olan kupaya tamamen sahip olur’ kuralı nedeniyle Sambacılar’ın müzesine gitti.

Haberin Devamı

1970’ten sonra tasarlanan yeni kupa ise İtalyan heykeltraş Silvio Gazzaniga imzasını taşıyor. İtalya’daki GDE Bertoni firmasında yapılan 38 cm boyundaki 18 ayar altından oluşan kupa, 6.2 kg ağırlığında. Kupa şampiyonayı kazanan ülkede bir dahaki organizasyona dek kalıyor, ardından o ülkeye altın kaplama bir kopya veriliyor.

MUHTEMEL 11'LER

İSPANYA: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal.

ARJANTİN: E.Martinez, Molina, Romero, Lis. Martinez, Tagliafico, Parades, Simeone, Fernandez, Mac Allister, Alvarez, Messi.