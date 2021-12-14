Dünyanın en anlamsız pozisyonu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hava soğuyor, kar geliyor İstanbul için tarih belli olduHava soğuyor, kar geliyor! İstanbul için tarih belli oldu#Meteoroloji
Ünlü şarkıcı yaralandı Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı yaralandı! Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybetti#Gülçin Ergül
3-2nin ardından büyük tartışma İnanılmaz fark...3-2'nin ardından büyük tartışma! İnanılmaz fark...#Fenerbahçe
Berfini bekleyen büyük tehlike Gülseren Budayıcıoğlu anlattıBerfin'i bekleyen büyük tehlike! Gülseren Budayıcıoğlu anlattı#Gülseren Budayıcıoğlu
Gece yarısı yangın faciası 4 çocuk feci şekilde can verdiGece yarısı yangın faciası! 4 çocuk feci şekilde can verdi#Yangın
Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...#Nureddin Nebati
330dan fazla kadını istismar etmişti... Rekor ceza330'dan fazla kadını istismar etmişti... Rekor ceza#ABD
Ekmekten plastik ürettiler Seri üretim 2022deEkmekten plastik ürettiler! Seri üretim 2022'de#Plastic Move
Nureddin Nebati başaracağına inanıyorNureddin Nebati başaracağına inanıyor#Nureddin Nebati
Lüks sitede dehşet anları Asansörde tecavüz etmeye çalıştıLüks sitede dehşet anları! Asansörde tecavüz etmeye çalıştı#Lüks Site
Bakan Dönmez CNN TÜRKte duyurdu Karadeniz gazı 2023te evlerdeBakan Dönmez CNN TÜRK'te duyurdu! Karadeniz gazı 2023'te evlerde#Fatih Dönmez
Güntekin Onayın Fenerbahçe şaşkınlığıGüntekin Onay'ın Fenerbahçe şaşkınlığı#Fenerbahçe
Gizemli sevgilinin kimliği belli olduGizemli sevgilinin kimliği belli oldu#Burcu Esmersoy
Bülent Ersoyu benzincide keşfettim'Bülent Ersoy'u benzincide keşfettim'#Ateşböceği Ercan
Eski sevgiliye katilden çok cezaEski sevgiliye katilden çok ceza#Melek Aslan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Dünyanın en anlamsız pozisyonu

#Galatasaray#Muslera#Luyindama
Dünyanın en anlamsız pozisyonu

Luyindama, bir anlık hatayla hem Muslera’yı sakatladı hem de golü yedirdi.

Haberin Devamı

Maçın 72. dakikasında Sivasspor’un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem sağ ayağının üstüyle öyle sert vurdu ki, sanırım o sırada ekran başındakiler dahil, Muslera hariç herkes uyuyordu ve silkinerek uyandılar. Zorla kornere çelinen bu şuttan sadece 4 dakika sonra, bu defa ikinci yarıda oyuna giren Erdoğan’ın ceza sahası dışından sert vuruşunu kornere yolladı Uruguaylı kaleci. Sonra koca maç gelip bu dakikalara yığılmış gibi, 80. dakikada, dünyanın en anlamsız pozisyonlarından birinde ceza sahası içinde Luyindama ile çarpışan Muslera acılar içinde yerde kaldı. Seken top Muslera hâlâ yerde yatarken Yatabare’nin pasında Fajr’ın önüne düştü, Faslı oyuncu sağ çaprazdan vurdu ve gol.

Gözden Kaçmasın

Galatasaray Sivasta hem 3 puanı hem de Muslerayı kaybettiGalatasaray Sivas'ta hem 3 puanı hem de Muslera'yı kaybetti! Haberi görüntüle

O ANA DEK HATASIZDI

O dakikaya kadar hatasız oynayan Luyindama bir anda hem Muslera’yı sakatlamış hem de golü yedirmiş oldu. Bu noktada artık birkaç pozisyon
önce Sivas ceza sahasında yerde kalan Diagne’nin pozisyonunun penaltı olup olmadığını tartışmanın alemi bile kalmamıştı. O dakikada maçı seyreden G.Saraylı herhangi birinin aklında Muslera’dan başkaca bir konu yoktu.

TEK ÇÖZÜM GALiBiYETTi

Haberin Devamı

Maça dönersek, sezon boyunca kaybedilen puanlar birike birike öyle bir noktaya gelmişti ki Sivas maçında alınan yenilginin ya da beraberliğin zaten kimse için birbirinden pek farkı olmayacaktı. Galatasaray’ı zirveye bağlayacak tek çözüm galibiyet ise oyun itibariyle ne ilk yarıda ne de ikinci yarıda herhangi bir noktada bir opsiyon gibi görünmedi.

Gözden Kaçmasın

Galatasarayda Selçuk İnandan Muslera açıklaması Ümit Öztürke tepki...Galatasaray'da Selçuk İnan'dan Muslera açıklaması! Ümit Öztürk'e tepki...Haberi görüntüle

SON 30 DAKiKAYA SIKIŞTI 

Özetle G.Saray adına hangi kadroyla sahaya çıkılırsa çıkılsın, forvete konan ismin yanlış olduğu, keşke onun yerine bu oynasaydı tartışmalarının içinden çıkılamadığı ve maçın yine son 30 dakikaya sıkışıp kaldığı bir maç oldu. Bu sonuçla G. Saray ligdeki galibiyet hasretini dört maça çıkarırken son üç maçta üç galibiyet alan Sivas’la altlı üstlü komşu oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Muslera#Luyindama

BAKMADAN GEÇME!

1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın
Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın