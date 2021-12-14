Dünyanın en anlamsız pozisyonu

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Maçın 72. dakikasında Sivasspor’un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem sağ ayağının üstüyle öyle sert vurdu ki, sanırım o sırada ekran başındakiler dahil, Muslera hariç herkes uyuyordu ve silkinerek uyandılar. Zorla kornere çelinen bu şuttan sadece 4 dakika sonra, bu defa ikinci yarıda oyuna giren Erdoğan’ın ceza sahası dışından sert vuruşunu kornere yolladı Uruguaylı kaleci. Sonra koca maç gelip bu dakikalara yığılmış gibi, 80. dakikada, dünyanın en anlamsız pozisyonlarından birinde ceza sahası içinde Luyindama ile çarpışan Muslera acılar içinde yerde kaldı. Seken top Muslera hâlâ yerde yatarken Yatabare’nin pasında Fajr’ın önüne düştü, Faslı oyuncu sağ çaprazdan vurdu ve gol.

O ANA DEK HATASIZDI

O dakikaya kadar hatasız oynayan Luyindama bir anda hem Muslera’yı sakatlamış hem de golü yedirmiş oldu. Bu noktada artık birkaç pozisyon

önce Sivas ceza sahasında yerde kalan Diagne’nin pozisyonunun penaltı olup olmadığını tartışmanın alemi bile kalmamıştı. O dakikada maçı seyreden G.Saraylı herhangi birinin aklında Muslera’dan başkaca bir konu yoktu.

TEK ÇÖZÜM GALiBiYETTi

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Maça dönersek, sezon boyunca kaybedilen puanlar birike birike öyle bir noktaya gelmişti ki Sivas maçında alınan yenilginin ya da beraberliğin zaten kimse için birbirinden pek farkı olmayacaktı. Galatasaray’ı zirveye bağlayacak tek çözüm galibiyet ise oyun itibariyle ne ilk yarıda ne de ikinci yarıda herhangi bir noktada bir opsiyon gibi görünmedi.

SON 30 DAKiKAYA SIKIŞTI

Özetle G.Saray adına hangi kadroyla sahaya çıkılırsa çıkılsın, forvete konan ismin yanlış olduğu, keşke onun yerine bu oynasaydı tartışmalarının içinden çıkılamadığı ve maçın yine son 30 dakikaya sıkışıp kaldığı bir maç oldu. Bu sonuçla G. Saray ligdeki galibiyet hasretini dört maça çıkarırken son üç maçta üç galibiyet alan Sivas’la altlı üstlü komşu oldu.