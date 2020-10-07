Dünyanın 1 numarasında futbol kıyameti

Pazar günü saatler 18.30’u gösterdiğinde futbol dünyasının gözü Old Trafford’a çevrilmişti. Solskjaer ve Mourinho’nun merakla beklenen 90 dakikası başlamak üzereydi. 2. dakikada Fernandes ile öne geçen; Kırmızı Şeytanlar olurken, henüz 5 dakika geçmemişti ki skor tabelasında Spurs lehine 1-2 yazıyordu. 28’de ManU’da Martial, hakem anthony Taylor tarafından atılıyor, Kane ve Heung-Min Son ilk yarının skorunu Mourinho lehine 4-1’e getiriyordu. 2. yarıda aurier ve Kane ile gelen gollerin ardından Norveçli genç menajer Solskjaer sanki 10 yıl yaşlanmışcasına koltuğa gömülüyordu. Mourinho’nun bıyık altı gülümsemeleri ise kameralardan kaçmıyordu.

VURDUKLARI GOL OLDU

Old Trafford’daki inanılmaz skorun ardından sadece 45 dakika geçmişti ki Birmingham’daki Villa Park Stadı’na Liverpool konuk oluyordu. Klopp’un son 2 sezondur hayranlıkla izlettirdiği takımı, yeni sezonda da ilk 3 maçını kazanmıştı. 6 büyükler arasında sezonun favorisi olarak daha baskın imajıyla Villa Park çimlerine geliyordu şampiyon. Ancak futbol tanrıları beklenmedik derecede farklı bir senaryo çizmişti. Doğduğu günden bu yana Aston Villalı olan iki isim menajer dean Smith ve Jack Grealish, İngiliz futbol tarihinde yeni bir sayfanın altına unutulmayacak imzalarını atıyordu. 2 gol, 3 asistle oynayan Grealish, Brentford’dan transfer edilip hat-trick yapan 24 yaşındaki Ollie Watkins ile birlikte her vurdukları gol olan gecenin sonunda Jürgen Klopp’un efsane kadrosunu 7 golle uğurluyordu.

SALAH UĞRAŞTI AMA...

Sahadaki şokun şaşkınlığını yaşamayan tek Liverpoollu Salah gibiydi. Çırpındı, 2 gol attı ama yetmedi. Kaleci adrian’ın skandal hatalarının yanı sıra, Aston Villa’nın 11 isabetli şutundan 7’sinin gol olması bir başka enteresan noktaydı. Koca 90 dakikada %30 topa sahip olan ev sahibi takım, gol beklentisi (xG) olarak yarattığı 2.7 değerinden tam tamına 7 gol çıkarıyordu. Bunlardan 3’ünün Liverpool savunmasına çarpıp yön değiştirerek filelerle kucaklaşmasının tesadüflüğü ise Jürgen Klopp’un “Yok artık” edasındaki tebessümlerden anlaşıyordu.

KULÜPLERiN EFSANE iSiMLERi, FARK YiYEN EKiPLERi YERDEN YERE VURDU

JAMIE CARRAGHER: Hâlâ gülüyorum çünkü şoktayım. İnanamıyorum! Klopp yönetiminde en kötü skor.

LUKE SHAW (MAN UTD): Gerçekten içimiz acıyor, utanç verici! Birçok insanı hayal kırıklığına uğrattık. Sahada utandım.

GARY NEVILLE: Nerede olduğumuza inanamıyorum. Sahadaki oyuncular için hiçbir mazeret yok, kesinlikle acınacak haldeydiler.

PATRICE EVRA: Oyunculara sesleniyorum: 6-1 hakkında konuştuğumuzu biliyorum ancak durum farklı. Kulübü utandırdığınızın farkında olun. Bir utanç kaynağısınız! United’a karşı her takım Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih’e benziyor.

LEE JONES: Kulüp baştan aşağı mahvoldu. Transfer pazarında bir hedef yok, saha içinde veya dışında liderlik yok. Tek kelimeyle rezalet! ·

ALEX NEIL: Birisi bana Pogba’nın oynadığı herhangi bir büyük maç hatırlatabilir mi? Dünya standartlarındaki bir yıldız oyuncu profiline asla yakın bile değil!

1953’TEN SONRA iLK

Premier Lig’de 1953’te Sunderland’ın Arsenal’i 7-1 yendiği maçtan bu yana ilk kez şampiyon takım ertesi sezonda kalesinde 7 gol gördü.

‘ÇOK KAÇIRDIK AMA 7-7 OLMAZDI’

Klopp, “Yıllar önce kendi kendimize tarih yaratmak istediğimizi söylemiştik. Geçen sezon bunu başardık, bu kez de tarih yazdık ama yanlış bir tarzda oldu. Kaçırdığımız çok pozisyon vardı ancak 7-7 olacağını söyleyemeyiz. Açıkçası çok fazla büyük hata yaptık” dedi.

‘KARiYERiMiN EN KÖTÜ GÜNÜ’

Tottenham'a kendi sahasında 6-1 kaybeden ve 11 yıl bu formayı giyen Manchester United Menajeri Solskjaer ise “Açıklamak oldukça zor. Kariyerimin en kötü günü. Hatta United oyuncuları olarak en kötü gün” ifadelerini kullandı.

UNITED DÖRDÜNCÜ KEZ BEŞ FARK YEDi

Manu, Premier Lig’de 4. kez 5 farkla kaybederken ligde en son 2011’de Man City’ye 6-1 yenilmişlerdi.

SPOR MEDYASINDAN MANŞETLER

Öyle bir gün düşünün ki, hem M.United hem Liverpool aynı günde kalelerinde 7 ve 6 gol birden görecek. Basın için bundan daha güzel malzeme olabilir mi! Yukarıdaki manşetler her şeyi anlatıyor.