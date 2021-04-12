Dünyaca ünlü YouTuber Jake Paul'e cinsel istismar suçlaması!

Spor Arena Dış Haber - Dünyaca ünlü YouTuber Jake Paul hakkında, Justin Paradise isimli TikTok fenomeni tarafından cinsel istismar suçlaması konulu bir video yayınlandı.

Justine Paradise, YouTube kanalından yayınlanan 20 dakikalık videoda Jake Paul'un evinde düzenlenen bir partide kendisiyle isteği dışında ilişkiye girmeye çalıştığını söyledi.

Justine Paradise'ın videodaki açıklamaları şu şekilde:

"2019 yazında yaşanan bu olay gerçekleştiği günden bu yana aklımdan çıkmıyor. Bu videoyu isim vermeden çekmeyi de düşündüm ama başka insanların aynı kişiden benzer bir saldırıya uğramamaları için isim açıklamaya karar verdim. Temmuz 2019'da ortak arkadaşımız vasıtasıyla Jake Paul ile tanıştım. O günden sonra 5-6 kez mesajlaştık. Beni evinde düzenlenen bir partiye davet etti. O zaman kendisinin hiçbir videosunu izlememiştim. Ünlü olduğunu biliyordum ama ne yaptığından haberim yoktu."

"Büyük bahçeli, havuzu olan bir evde yaşıyordu. Ev kalabalıktı. İlerleyen saatlerde biraz yakınlaştık ve öpüşmeye başladık. Beni herkesin içinde öpmesi hoşuma gitmişti ama ona karşı bir şey hissetmiyordum. Sonra beni elimden tutup odasına götürdü. Evi gezdirmek istiyor diye düşündüm. Odasında da yakınlaşmamız devam etti. Yatağa geçmek istedi ama ben istemedim. Sonra beni yatağa attı. Ben cinsel ilişki istemediğimi açık şekilde ifade etmeme rağmen zorlamaya başladı. Sonradan 'Bir şey olmayacaksa tüm bunların anlamı ne?' diye sordu. İnanılmaz bir gece yaşadım orada. Biri sizinle yakınlaştı diye birlikte olmak zorunda değil. 'Hayır' cevabını aldığınızda bunun gereğini yapın ve karşınızdakine saygı gösterin."

JAKE PAUL BOKS MAÇINA ÇIKACAK

YouTube fenomenliğinin yanı sıra bu yıl ünlü isimlerle boks maçı yapmaya başlayan Jake Paul, önümüzdeki günlerde MMA dövüşçüsü Ben Askren ile ringde karşı karşıya gelecek.

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