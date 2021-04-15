Dünyaca ünlü parkur sporcusu Dominic Di Tommaso Kapalıçarşı’yı keşfedecek

Parkur dendiğinde ilk akla gelen kişilerden biri olan Red Bull sporcusu Dominic Di Tommaso, tarihi şehirleri kimsenin görmediği açılardan keşfettiği dünya turunda şimdi de İstanbul’u ziyaret ediyor. “Grand Maze” olarak adlandırılan video projesi için İstanbul’a gelecek olan Dominic Di Tommaso, Kapalıçarşı’nın labirent gibi tasarlanmış 64 sokağı, 22 kapısı ve 3.600’e yakın dükkanının arasında çizdiği rotayı izlerken Kapalıçarşı’yı daha önce kimsenin görmediği açılardan görecek.



Kapalıçarşı’da geleneksel ile moderni birleştirecek projede Di Tommaso’ya Red Bull sporcusu Hazal Nehir de eşlik edecek. Türkiye’nin uluslararası arenada başarı kazanmış ilk kadın parkur sporcusu olan Hazal Nehir, Avustralyalı sporcu ile Kapalıçarşı’da parkur yapacak.



Dominic Di Tommaso kimdir?



Red Bull sporcusu Dominic Di Tommaso çocukluğunda bale ve artistik buz pateni eğitimi aldı. 2007 yılında parkur sporuna ilgi göstermeye başlayan Dominic Di Tommaso, inanılmaz gap jump’ları ve izleyenleri hayrete sürükleyen üçlü saltolarıyla parkur sporunda fark yaratıyor. Di Tommaso, parkur tutkusunu şu sözlerle anlatıyor: “Diğer organize sporlardaki gibi sınırların burada olmaması, harekete olan tutkumu arttırıyor. Özellikle de sonsuz kombinasyondaki hareketler bana heyecan veriyor.”



Parkur nedir?



Parkur olarak adlandırılan spor 1980’lerden başlayarak tüm dünyaya yayıldı. İnsan anatomisinin gerçek potansiyelinin ne kadar geliştirilebileceğini ortaya koyan bir spor olan parkur, şehir içerisinde oluşturulan rotalarda karşılaşılan engelleri akıcılıkla aşmaya dayanıyor. Bu sporun geniş kitlelerce tanınması ve gösterilen ilginin artması ise 2001’de çekilen Yamakasi adlı filmle oldu.

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