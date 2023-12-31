Dünyaca ünlü kulüp, Uğurcan Çakır için düğmeye bastı! Devre arasında transfer planı...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de 3. sırada bulunan Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, yaz aylarında olduğu gibi kış transfer dönemi gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. İtalyan basını bordo mavili kalecinin Roma Kulübü’nün listesinde olduğunu yazdı.

ŞARTLARI DAHA UYGUN





Calciomercato’nun haberine göre Rui Patricio’nun yerine 3 aday belirleyen başkent temsilcisinin listesinde Uğurcan Çakır da var. 2.5 yıldır kadroda bulunan 35 yaşındaki Rui Patricio ile vedaya hazırlanan Roma’nın gündemindeki diğer isimler Monza’lı Michele Di Gregorio ve Lecce’li Wladimiro Falcone.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR





Haberin Devamı

Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Di Gregorio ve Haziran 2028’e kadar kontratı devam eden Falcone’ye oranla daha uygun bir rakamla transfer edilebileceğine vurgu yapılan Trabzonsporlu milli eldiveni Roma’nın son aylarda yakından takip ettiğine de belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR





Bu sezon Trabzonspor formasıyla 17 resmi maça çıkan 27 yaşındaki file bekçisi, kalesini 5 maçta gole kapadı ancak 18 gole engel olamadı. Milli eldivenin bordo - mavili ekiple mukavelesi de 2027 Haziran’da sona eriyor.