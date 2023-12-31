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Dünyaca ünlü kulüp, Uğurcan Çakır için düğmeye bastı! Devre arasında transfer planı...

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#Transfer#Uğurcan Çakır#Trabzonspor
Dünyaca ünlü kulüp, Uğurcan Çakır için düğmeye bastı Devre arasında transfer planı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 09:37

Trendyol Süper Lig'de 30 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, hem zirveyle arasındaki puan farkını eritmek hem de gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına başlamıştı. Bordo - mavililerde transfer edilecek oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu. İtalyan basını, Monza’lı Michele Di Gregorio ve Lecce’li Wladimiro Falcone ile ilgilenen Roma'nın son aylarda Trabzonsporlu Uğurcan’ı da yakından takip ettiğini öne sürdü.

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Trendyol Süper Lig'de 3. sırada bulunan Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, yaz aylarında olduğu gibi kış transfer dönemi gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. İtalyan basını bordo mavili kalecinin Roma Kulübü’nün listesinde olduğunu yazdı.

ŞARTLARI DAHA UYGUN

Dünyaca ünlü kulüp, Uğurcan Çakır için düğmeye bastı Devre arasında transfer planı...

Calciomercato’nun haberine göre Rui Patricio’nun yerine 3 aday belirleyen başkent temsilcisinin listesinde Uğurcan Çakır da var. 2.5 yıldır kadroda bulunan 35 yaşındaki Rui Patricio ile vedaya hazırlanan Roma’nın gündemindeki diğer isimler Monza’lı Michele Di Gregorio ve Lecce’li Wladimiro Falcone.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Dünyaca ünlü kulüp, Uğurcan Çakır için düğmeye bastı Devre arasında transfer planı...

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Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Di Gregorio ve Haziran 2028’e kadar kontratı devam eden Falcone’ye oranla daha uygun bir rakamla transfer edilebileceğine vurgu yapılan Trabzonsporlu milli eldiveni Roma’nın son aylarda yakından takip ettiğine de belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Dünyaca ünlü kulüp, Uğurcan Çakır için düğmeye bastı Devre arasında transfer planı...

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 17 resmi maça çıkan 27 yaşındaki file bekçisi, kalesini 5 maçta gole kapadı ancak 18 gole engel olamadı. Milli eldivenin bordo - mavili ekiple mukavelesi de 2027 Haziran’da sona eriyor.

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#Transfer#Uğurcan Çakır#Trabzonspor

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