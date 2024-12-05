Dünyaca ünlü kulüp Lyon şokta: Küme düşürme cezası! Federasyon kararı açıklayacak, Beşiktaş ve Fenerbahçe detayı...

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Fransa Ligue 1'de bir dönem yaşadığı üst üste şampiyonluklarla efsaneleşen Olympique Lyon, son dönemde büyük bir mali krizle boğuşuyordu.

Fransız futbolunda mali denetimi üstlenen DNCG, Lyon'un borcunun 450 milyon eurodan 508 milyon euroya çıktığını tespit etmişti. DNCG, dev kulübe sezon sonuna kadar transfer yasağı ve maaş bütçesini kısma cezası getirmişti.

Hatta geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda kulübün finansal durumunda herhangi bir değişim olmaması halinde Lyon'un Ligue 2'ye düşürüleceği belirtilmişti.

6 YILDIR ZARAR EDİYOR

6 yıldır mali yönden üst üste zarar açıklayan Lyon'un büyük bir şokla karşı karşıya olduğu öğrenildi.

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KÜME DÜŞME CEZASI VERİLDİ, FEDERASYON AÇIKLAYACAK

Eurosport'un haberine göre Olympique Lyon'a mali durumlarındaki problem nedeniyle küme düşme cezası verildi.

Haberin devamında Fransa Futbol Federasyonu, dev kulüple ilgili resmi kararını kısa süre içinde duyuracak.

Fransa Ligue 1'de bu sezon geride kalan 13 maçta 22 puan toplayan Lyon, 5. sırada yer alıyordu.

BEŞİKTAŞ OYNADI, FENERBAHÇE AĞIRLAYACAK

Öte yandan Lyon, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş'ı konuk etmişti. Siyah - beyazlılar, Gedson Fernandes'in golüyle rakibini 1-0 mağlup etmişti.

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Fransız ekibini 23 Ocak 2025'te Kadıköy'de ağırlayacak. Perşembe günkü maç, 20.45'te oynanacak.

BİR DÖNEMLER FIRTINA GİBİYDİ...

Bugüne dek Fransa Ligue 1'de 7 kez zafere ulaşan Lyon, 2000'li yıllara inanılmaz bir giriş yapmıştı. 2001/2002 sezonu da dahil olmak üzere üst üste 7 kez lig şampiyonu olan Lyon, Avrupa'da birçok takımın korkulu rüyası haline gelmişti. Ancak daha sonra PSG'nin satılmasıyla birlikte Lyon'un hegomonyası son buldu.

7 Ligue 1 şampiyonluğunun yanı sıra 5 Fransa Kupası, 1 Fransa Lig Kupası ve 7 Fransa Süper Kupası kazanan Lyon'un nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu...