Dünyaca ünlü golcünün menajeri George Gardi: 'Osimhen'in transferi Galatasaray'ın kaderini değiştirdi!

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Türkiye, futbolcu menajeri George Gardi’nin ismini ilk kez 2015 yılında Mario Gomez’in Beşiktaş’a ve Samuel Eto’o’nun Antalyaspor’a transferlerinde duydu. Ardından 2019’da Eljif Elmas’ın 16 milyon Euro’ya Fenerbahçe’den Napoli’ye satışında kilit rol oynadığını gördük. Gardi, son 3 yıldır da Galatasaray’a getirdiği yabancı futbolcularla adından söz ettiriyor. Mauro İcardi, Dries Mertens, Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve halen Fiorentina’da kiralık oynayan Nicolo Zaniolo’nun sarı kırmızılı formayı giymelerini sağlayan Gardi’nin son ve en büyük transferi Victor Osimhen oldu. 44 yaşındaki İtalyan menajerle, başta Osimhen olmak üzere Türkiye’ye yaptığı transferlerin perde arkasını konuştuk...

"25. ŞAMPİYONLUK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Victor Osimhen’i ilk önerdiğinizde Okan Buruk nasıl tepki verdi?

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“Osimhen, Türk futbol tarihinin belki de en ikonik transferidir. 25 yaşında, kariyerinin zirvesinde ve 100 milyon Euro piyasa değerine sahip bir oyuncunun Galatasaray’a katılması, kulübün 25. şampiyonluk hedefi doğrultusunda önemli bir adım olmuştur. Bu transfer, sadece Galatasaray’a değil, aynı zamanda Türk futboluna da uluslararası alanda yeni bir vizyon kazandırmıştır. Bu transferi ben önerdim, yönettim ve sonuçlandırdım. Okan Buruk’a bu operasyonu anlattığımda konunun büyüklüğünü hemen kavradı ve kulüp içindeki bazı şüpheci seslere rağmen, ilerleme kaydedebilmemiz için bana destek verdi. Çünkü o dönemde kulüp içinde İcardi ve Batshuayi’nin yeterli olduğu görüşü hâkimdi. Ancak bu transfer vizyon gerektiriyordu ve takımın kaderini değiştirdi."

"BAŞKANDAN TAM YETKİ İSTEDİM ANCAK..."

"Osimhen’in burada olması üzerinden birçok kişi bu transferin sahibiymiş gibi konuşuyor, bu da bana biraz eğlenceli geliyor. Oysa bu hamle yapılmamış olsaydı, Galatasaray bugün ligde nerede olurdu! Bana zaman zaman yöneltilen eleştiriler, kulüp içi ‘doğal’ zorluklardan kaynaklanıyor. Bu nedenle geçen eylül ayında transfer döneminin sonunda başkana tam yetki talebinde bulundum. Ne yazık ki kulüp kendi sistemini ve stratejisini uygulamayı sürdürdü ve bu da ocak ayında daha güçlü işler yapılabilecek bir dönemin kaçırılmasına neden oldu. Benim amacım Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi’nin son aşamalarında sürekli rekabet eden Avrupa’nın elit kulüpleri seviyesine çıkarmak.”

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ÇOK TEKLiF GELDi AMA SÖZÜNÜ TUTUP GiTMEDi

Osimhen’i kış transfer döneminde Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımına götürmek istediğiniz konuşuldu. Bu iddia doğru muydu?

"Tamemen asılsız. Victor, Galatasaray’a geldiğinde bana bir söz verdi: Sezon bitmeden hiçbir kulüple anlaşma yapmayacaktı. Ve gerçekten de, gelen yüksek tekliflere rağmen bu sözünü tuttu. Zaten Victor gibi bir oyuncuyu ‘bir yere götürmek’ gibi bir şey söz konusu olamaz. Dünyanın en büyük kulüpleri onu transfer etmek istiyor; onun kendi yolunu çizmek için kimseye ihtiyacı yok."

FİNANSAL KAZANÇ SADECE SATIŞLA OLMAZ, DOĞRU ALIM YAPMAK ŞART

Sizin için ‘Galatasaray’a önemli futbolcular kazandırdı ama büyük para kazandıracak satış yapamadı’ diyenler var. Bu konudaki görüşünüz nedir?

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"Bu eleştiri doğru değil. Benim vizyonum, Galatasaray’ın en iyi oyuncularını satmaması yönünde. Bu takımın güçlenmesi gerekiyor, zayıflaması değil. Ancak buna rağmen oyuncular için teklif getirdiğim durumlar da oldu. Örneğin, Batshuayi’yi Frankfurt’a ben sattım. Zaniolo’nun Aston Villa’ya kiralık transfer sürecini ben yönettim. 2023 yazında Torreira için, Galatasaray’ın ödediğinin 2 katından fazla bir teklifi İtalya’dan getirdim. Abdülkerim ve Nelsson için ise Suudi Arabistan ve Fransa’dan gelen kesin transfer teklifleri oldu ama kulüp tarafından reddedildi."

"MERTENS'İ BEDAVA GETİRDİK"

"Unutulmamalı ki finansal kazanç sadece oyuncu satışıyla olmaz, doğru alımlarla da olur. 2023 yazında bir Suudi kulübü, İcardi için PSG’ye 25 milyon Euro teklif etmişti. Ben bu transferi birkaç gün içinde 10 milyon Euro’ya tamamladım. Torreira’nın piyasa değeri 12 milyon Euro’ydu, biz 6 milyona aldık. Mertens’i de bonservissiz ve imza ücreti olmadan transfer ettik. Napoli, Osimhen için benden 6-7 milyon Euro kira bedeli istemişti; ücretsiz sonuçlandırdım."

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EN ÇOK DAViNSON ZORLADI, iMZAYI ATTIRMAMIZ 6 AY SÜRDÜ

Galatasaray’a çok sayıda futbolcu kazandırdınız; sizin için en zorlu transfer hangisiydi?

"Her transferin kendi zorlukları vardır. Bu oyuncular dünya devlerinin radarında ve onları Türkiye’yi ilk tercihleri yapmaya ikna etmek hiç kolay değil. Örneğin Davinson Sanchez transferi tam 6 ay sürdü; çok sayıda engel vardı. Yaklaşık 10 milyon Euro’luk bir bedelle bu transferi tamamlamak büyük bir başarıydı. Süreç, kulübün görüşmelere başka aracılar dahil etmesiyle riske girdi. Transferin son saatlerinde, oyuncu Kolombiya Milli Takımı’ndayken, sağlık kontrolleri ve belge işlemleri gibi zorluklarla yeniden masaya oturup anlaşmayı tamamlamam adeta bir mucizeydi. İcardi transferi de uzun bir süreç sonunda gerçekleşti."

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MARMOUSH’U BEDAVAYA TEKLiF ETTiK AMA OLMADI

Galatasaray’a getirmek isteyip de transferini gerçekleştiremediğiniz bir oyuncu oldu mu?

"2023 yazında Wolfsburg’la sözleşmesi sona erdiğinde serbest oyuncu statüsündeki Marmoush’u (ocak ayında 75 milyon Euro’ya Frankfurt’tan Manchester City’ye transfer oldu) Galatasaray’a önermiştim. Doue transferi benim tarafımdan sonuçlandırılmıştı, sadece resmi onayı bekliyordum. Ancak kulüp ile menajer arasında son anda yaşanan sorunlar nedeniyle transfer iptal edildi. Zalewski, transferin son gününde gündeme geldiği için yeterli zaman yoktu, bu yüzden gerçekleşmedi. Paulo Dybala’ya gelince... Kendisi sezon sonuna kadar Roma’da kalmak istediğini ifade etti. Bu nedenle gerçek bir müzakere süreci hiç başlamadı."

JACOBS, CUESTA, SARA, LEMINA TRANSFERLERINDE BEN YOKTUM

Önceden Erden Timur’la çalıştınız, şu an Maruf Güneş, İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu ile çalışıyorsunuz. Timur’la çalışmak daha mı kolaydı?

"İlk sezon Erden Bey’le çok iyi bir çalışma ortamı yakaladık. İkinci sezon biraz daha farklı geçti. Bazı transferlerde benden bağımsız hareket etti: Seferovic, Oliveira, Mata, Midtsjö, Zaha, Bakambu, Angelino, Ross, Vinicius, Aurier gibi isimlerde işbirliğimiz olmadı. Aynı durum şu anki yönetim için de geçerli: Jacobs, Cuesta, Sallai, Lemina, Jelert, Sara, Batshuayi’de ben yoktum. Benim alternatif önerilerim vardı. Geçen yaz kulüple diyaloğum vardı ancak son haftalara kadar sağlıklı bir işbirliği sağlayamadık. Abdullah Kavukçu’nun gelmesiyle ilişkimiz olumlu yönde gelişti."

ALi KOÇ BENi YETERiNCE TAKDiR ETMEDiĞi iÇiN ONUNLA ÇALIŞMIYORUM

Türkiye’deki diğer kulüplerle yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?

"Türkiye'deki ilk büyük transfer operasyonum, 2015’te Samuel Eto’o’yu Antalyaspor’a getirmemle başladı. Aynı yaz Mario Gomez’i Beşiktaş’a transfer ettim. Trabzonspor’la ise 2022 yılında şampiyon olan kadronun oluşumunda önemli bir katkım oldu; birçok transferde kilit rol üstlendim. Fenerbahçe konusuna gelince... Sayın Ali Koç ile Nisan 2019’da bir araya geldim. Bu görüşmenin ardından Eljif Elmas’ın bonuslar dahil 18 milyon Euro’ya Napoli’ye satışını organize ettim. Ancak bu transferin ardından, Sayın Koç’un profesyonelliğimi ve katkımı yeterince takdir etmediğini hissettim. Bu nedenle gelecekte onunla çalışmamaya karar verdim."

SKRiNiAR BiZE SÖZ VERDi ANCAK F.BAHÇE PSG’YE 2 KAT FAZLA ÖNERiNCE GELEMEDi

Skriniar’ın Galatasaray yerine Fenerbahçe’ye gitmesinden sizi sorumlu tutanlar oldu. Bu konuya açıklık getirir misiniz?

"Genellikle insanlar olayların arka planını anlatmadığı için eleştiriler haksızca gerçeğe dönüşüyor. Belki de sessiz kalmakla hata yaptım. Skriniar’ı kulübe öneren bendim. Paris’te hem oyuncuyla hem PSG ile yüz yüze görüştüm ve oyuncudan yalnızca Galatasaray’a geleceğine dair söz aldım. Menajeri de PSG’ye bu tercihi bildirdi. Ancak menajerin çok yüksek bir komisyon talep etmesi ve PSG’ye Fenerbahçe’den Galatasaray’ın teklifinin 2 katı bir teklif gelmesiyle tablo değişti. Oyuncu düzenli oynamadığı için 4 aylığına 7.5-8 milyon Euro harcanmasının doğru olmayacağını kulübe ilettim. Bunun yerine Şampiyonlar Ligi’nde oynayan bazı alternatif oyuncularım vardı. Kulüp görüşüme katıldı ancak benim tavsiyelerim dışında stoper transferine yöneldi."