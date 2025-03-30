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Dünyaca ünlü futbolculardan Ramazan Bayramı mesajları

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#Ramazan Bayramı#Cristiano Ronaldo#Lamine Yamal
Dünyaca ünlü futbolculardan Ramazan Bayramı mesajları
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 15:15

Dünyaca ünlü futbolcular, sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, X hesabından yaptığı paylaşımda "Herkese mübarek bir Ramazan Bayramı diliyorum! Bu özel zamanın size ve sevdiklerinize neşe, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim," ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in tecrübeli stoperi Antonio Rüdiger de yaptığı paylaşımda "Tüm müslüman kardeşlerime hayırlı bayramlar dilerim" dedi.

Ayrıca Barcelona forması giyen Lamine Yamal, Al-Ahli'nin kanat oyuncusu Riyad Mahrez, İnter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu ve Manchester City'li İlkay Gündoğan, sosyal medya hesaplarından bayram mesajı paylaştı.

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#Ramazan Bayramı#Cristiano Ronaldo#Lamine Yamal

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