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Haber Giriş: 17.07.2020 - 18:49,Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü futbolcu Michael Essien'den Azerbaycan'a destek

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Dünyaca ünlü futbolcu Michael Essien'den Azerbaycan'a destek
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Dünyaca ünlü futbolcu Michael Essien, Azerbaycan'ndaki şehitler için paylaşım yaptı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları sebebiyle dünyada ünlü futbolcu Michael Essien'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Chelsea, Real Madrid, Milan ve Lyon gibi takımlarda forma giyen Michael Essien, Azerbaycan'daki şehitleri andı.

'Şehitler ölmez, vatan bölünmez'

Essien paylaşımında "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ifadeleri yer aldı.

Dünyaca ünlü futbolcu Michael Essienden Azerbaycana destek

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

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