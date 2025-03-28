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Dünyaca ünlü eski hakem, Beşiktaş - Galatasaray derbisi için İstanbul'a geliyor!

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#Beşiktaş#Urs Meier#Galatasaray
Dünyaca ünlü eski hakem, Beşiktaş - Galatasaray derbisi için İstanbula geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 13:36

Beşiktaş, Süper Lig’de yarın Galatasaray ile oynayacakları derbiye dünyaca ünlü İsviçreli eski hakem Urs Meier'i davet etti. Başkan Serdal Adalı ile maçı seyredecek olan Meier, gözlemcilik yapacak ve pozisyonları anlık olarak yorumlayacak.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maç için yabancı orta hakem talebinde bulunmuş ancak TFF, maça kariyerinde hiç derbi yönetmemiş 37 yaşındaki Yasin Kol'u atamıştı.

TFF’nin açıkladığı hakem kararı sonrası basına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF'nin bu kararına çok sert tepki gösterip yönetimi istifaya davet etmişti.

BEŞİKTAŞ, DÜNYACA ÜNLÜ ESKİ HAKEMİ DERBİYE GETİRİYOR!

Siyah-beyazlı yönetiminden bu konuda yeni bir hamle geldi.

Beinsports'un haberine göre; Beşiktaş, dünyaca ünlü İsviçreli eski hakem Urs Meier'i derbiyi takip etmek üzere İstanbul'a davet etti.

Dünyaca ünlü eski hakem, Beşiktaş - Galatasaray derbisi için İstanbula geliyor

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MAÇTAN SONRA POZİSYONLARI YORUMLAYACAK

Başkan Serdal Adalı ile birlikte maçı seyredecek olan Meier, maçın ardından pozisyonları Beşiktaş Youtube hesabında yorumlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNAL YÖNETMİŞTİ

Kariyerinde 42 kez Devler Ligi'nde düdük çalan Meier, 2002'de de UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni yönetmişti.

İsviçreli hakem kariyerini 2004 yılında, 45 yaşında sonlandırmıştı.

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#Beşiktaş#Urs Meier#Galatasaray

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