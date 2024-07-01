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Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson’dan Avusturya karşısında Türkiye’ye destek

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#Bizim Çocuklar#EURO 2024#Mike Tyson
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson’dan Avusturya karşısında Türkiye’ye destek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 11:54

Tüm zamanların en büyük boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, A Milli Takımımız'a Avusturya karşısında destek oldu.

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Bir etkinliğe katılmak üzere Berlin’de bulunan Mike Tyson, kendisine özel olarak yaptırılan Türk arması ve bayraklı eldivenleri imzaladı.

İş insanı Vahap Oğuz Arslan, uzun süredir Tyson ile devam eden projelerde birlikte çalıştıklarını belirterek, "Mike Tyson ile uzun süredir dostluğumuz ve devam eden projelerimiz var. Kendisine büyük saygı duyuyoruz ve Mike, Türkleri çok seviyor. Bu nedenle milli maç öncesi ona Türk bayraklı boks eldivenleri hediye etmek istedik" dedi.

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Tyson, bu jest karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve imzaladığı eldivenlerden birini Türk Milli Takımı’na hediye edeceğini söyledi.

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson’dan Avusturya karşısında Türkiye’ye destek

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Avusturya ile yapılacak maçta Türk Milli Takımı’nın zaferini dilediğini ifade eden Tyson, takımın uzun yıllar sonra gruptan çıkma başarısını övdü.

Genç futbolculara seslenen efsane, önlerinde tarihi bir fırsat olduğunu ve zafer için mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı.

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#Bizim Çocuklar#EURO 2024#Mike Tyson

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