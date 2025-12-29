Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua trafik kazası geçirdi: İki ölü var!

Güncelleme Tarihi:
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Anthony Joshua'yı taşıyan araç, Ogun-Lagos otoyolunda trafik kazasına karıştı.
Ogun Eyaleti Polis Departmanından yapılan açıklamada, Nijerya asıllı 36 yaşındaki boksörün hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Joshua, 20 Aralık'ta sosyal medya fenomeni Jake Paul ile ABD'nin Miami kentinde ringe çıkmış ve rakibini 6. rauntta nakavt etmişti.
🚨 Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua'nın Nijerya’da karıştığı trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Joshua, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.pic.twitter.com/eFrCZezvof— Spor Arena (@sporarena) December 29, 2025