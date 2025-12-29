×
Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua trafik kazası geçirdi: İki ölü var!

Britanyalı eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua'nın Nijerya'da geçirdiği trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Anthony Joshua'yı taşıyan araç, Ogun-Lagos otoyolunda trafik kazasına karıştı.

Ogun Eyaleti Polis Departmanından yapılan açıklamada, Nijerya asıllı 36 yaşındaki boksörün hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Joshua, 20 Aralık'ta sosyal medya fenomeni Jake Paul ile ABD'nin Miami kentinde ringe çıkmış ve rakibini 6. rauntta nakavt etmişti.

