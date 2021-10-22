Dünya, Zayn Ali Salman'ı konuşuyor! 'Arsenal'a imza atmadım çünkü...'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Peş peşe uyarılar Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldıPeş peşe uyarılar! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı#Meteoroloji
Film setinde dehşet ABDli oyuncu yönetmeni öldürdüFilm setinde dehşet! ABD'li oyuncu yönetmeni öldürdü#Alec Baldwin
Yeniden gündeme geldi... Korkutan dolandırıcılık Herkesi tehdit ediyor, banka sorumluYeniden gündeme geldi... Korkutan dolandırıcılık! Herkesi tehdit ediyor, banka sorumlu#Dolandırıcılık
Bakan Dönmez açıkladı 4te 3ü doldu...Bakan Dönmez açıkladı! 4'te 3'ü doldu...#Doğal Gaz
Yine heykel faciası Olay oldu: Herkes bunu tartışıyorYine heykel faciası! Olay oldu: Herkes bunu tartışıyor#Heykel
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor... Biden ne yapıyorSosyal medya bu videoyu konuşuyor... Biden ne yapıyor? #Joe Biden
Düğün günleri kâbusa döndüDüğün günleri kâbusa döndü#Adana
Alec Baldwinin tweeti şoke etti: Birini haksız yere öldürmek nasıl bir his merak ediyorumAlec Baldwin'in tweet'i şoke etti: Birini haksız yere öldürmek nasıl bir his merak ediyorum#Alec Baldwin
Otobüste uyumak için sıraya girdiler Battaniyesini kapan geldi...Otobüste uyumak için sıraya girdiler! Battaniyesini kapan geldi...#Uyku Otobüsü
İlginç kedi davası Piraye ve Cingöz için şaşırtan kararİlginç kedi davası! 'Piraye' ve 'Cingöz' için şaşırtan karar#İstanbul
Avrupa Liginde gecenin tartışması Çelişkili ifadeler şaşırttıAvrupa Ligi'nde gecenin tartışması! Çelişkili ifadeler şaşırttı#Galatasaray
Dünya şokta Kraliçe hastaneye yattıDünya şokta! Kraliçe hastaneye yattı #İngiltere
Dünya onu konuşuyor En genç transfer haberi yalan çıktı ama henüz 5 yaşında...Dünya onu konuşuyor! 'En genç transfer' haberi yalan çıktı ama henüz 5 yaşında...#Zayn Ali Salman
Hem yemiyoruz hem de obezizHem yemiyoruz hem de obeziz!#Sağlıklı Beslenme
Mourinhoya hayatının şoku Kabusu yaşadı... Asla unutamayacak...Mourinho'ya hayatının şoku! Kabusu yaşadı... Asla unutamayacak...#Jose Mourinho
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Dünya, Zayn Ali Salman'ı konuşuyor! 'Arsenal'a imza atmadım çünkü...'

#Zayn Ali Salman#Arsenal#Futbol

Zayn Ali Salman, sosyal medyada çıkan videoları sonrasında İngiliz basınında gündem oldu. 5 yaşındaki minik futbol yeteneğinin Arsenal ile sözleşme imzaladığı söylense de gerçek o şekilde değil. Detaylar haberimizde...

Haberin Devamı

İngiltere, 5 yaşındaki Zayn Ali Salman'ı konuşuyor. Londra'da yaşayan ve anaokuluna giden Zayn Ali Salman, futboldaki yetenekleriyle büyük kulüplerin dikkatini çekmiş durumda.

Londra'da bulunan First Touch Football Academy'de futbol eğitimi alan Zayn Ali, son günlerde İngiliz basınında gündem oldu.

Futbol akademisinde Arsenal ve PSG gibi kulüpler tarafından denemeye alınan minik futbolcu, yeteneğiyle adeta scoutları büyülüyor.

"ANAOKULUNA GİTTİĞİNE İNANAMADIM"

Zayn Ali Salman ile ilgili konuşan Arsenal scoutu Stephen Deans; "Onu ilk gördüğümde 4 yaşında olduğunu öğrenip çok şaşırdım. Anaokuluna gittiğine inanamadım. Onun yaşındaki çocukların yapamayacağı şeyleri yapabiliyordu. Ardından ailesiyle görüşüp birkaç antrenmanda 9 yaş takımımızla denedik. Çok büyük yeteneği var." dedi.

Dünya, Zayn Ali Salmanı konuşuyor Arsenala imza atmadım çünkü...

Haberin Devamı

ESKİ HOCASI: KENDİNDEN BÜYÜKLERLE OYNATMAK ZORUNDA KALDIK

Zayn Ali Salman'ın futbola başladığı First Touch Football Academy'deki eski hocası Austin Schofield ise minik futbolcuyla ilgili; "Yeteneğini görünce onu 6-7 yaşındaki çocukların oynadığı maçlara koymak zorunda kaldık. Onların arasında bile kendisini göstermeyi başardı." diye konuştu.

BABASI: DOĞDUĞUNDA ÇOK GÜÇLÜYDÜ

'Küçük Messi' olarak adlandırılan Zayn Ali'nin babası, oğlunun yeteneklerinin doğuştan geldiğini söyledi.

"Vücut dengesi inanılmaz seviyede. Doğduğunda hemşire karnına dokunup 'Ne kadar güçlü bir çocuk' demişti. Vücut gücü, onun bu yaşında kendisinden büyüklerle oynayabilmesini sağlıyor"

Dünya, Zayn Ali Salmanı konuşuyor Arsenala imza atmadım çünkü...

ARSENAL'A İMZA ATTI MI?

İngiliz basınında çıkan inceleme haberlerinin bazılarında Zayn Ali Salman'ın Arsenal ile sözleşme imzaladığı ifade edilse de gerçek bu şekilde değil. Kurallar gereği çocuklar 9 yaşına gelene kadar herhangi bir kulüple resmi sözleşme imzalayamıyorlar.

Çıkan haberler sonrası Arsenal futbol akademisinden bir görevli açıklama yaparak; "Şu andaki yaşında Zayn Ali'nin kulübümüzle resmi bir bağının olması mümkün değil. Kendisi şu anda 6-8 yaşındaki miniklerin eğlenmeleri için açtığımız West London Development Centre'da futbol oynuyor ve zamanını keyifli geçiriyor. Kulübün resmi akademisinde en küçük 9 yaş altı takımımız var. O yaşa gelene kadar minik futbolcu adaylarının futbolu sevmelerini sağlayacak çalışmalar yapıyoruz" dedi.

ZAYN ALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Haberin Devamı

İngiliz basınındaki haberleri sonrasında sosyal medyada da çok popüler hale gelen 5 yaşındaki Zayn Ali Salman, 13 bin takipçili Instagram hesabından kendisine gösterilen ilgiye teşekkür edip Arsenal ile sözleşme imzalamasının henüz mümkün olmadığını söyledi.

"Gösterdiğiniz inanılmaz destek için hepinize teşekkür ederim. Şu anda herhangi bir takıma imza atmadığımı belirtmek istiyorum. Bunun için yaşım küçük. 9 yaşına kadar bir takımla sözleşme imzalayamıyorsunuz.

Dünya, Zayn Ali Salmanı konuşuyor Arsenala imza atmadım çünkü...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zayn Ali Salman#Arsenal#Futbol

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Peş peşe uyarılar Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Son dakika... Peş peşe uyarılar! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Yine heykel faciası Bir kent bunu tartışıyor

Yine heykel faciası! Bir kent bunu tartışıyor

Hem yemiyoruz hem de obeziz

Hem yemiyoruz hem de obeziz!

‘Müsilaj engel değil, güvenle balık tüketin’

‘Müsilaj engel değil, güvenle balık tüketin’

Sinan Akçıl, Emel Müftüoğlunun otomobili ile motokuryeye çarpmıştı... 17 yıllık davada karar verildi

Sinan Akçıl, Emel Müftüoğlu'nun otomobili ile motokuryeye çarpmıştı... 17 yıllık davada karar verildi