Dünya, Zayn Ali Salman'ı konuşuyor! 'Arsenal'a imza atmadım çünkü...'

Haberin Devamı

İngiltere, 5 yaşındaki Zayn Ali Salman'ı konuşuyor. Londra'da yaşayan ve anaokuluna giden Zayn Ali Salman, futboldaki yetenekleriyle büyük kulüplerin dikkatini çekmiş durumda.

Londra'da bulunan First Touch Football Academy'de futbol eğitimi alan Zayn Ali, son günlerde İngiliz basınında gündem oldu.

Futbol akademisinde Arsenal ve PSG gibi kulüpler tarafından denemeye alınan minik futbolcu, yeteneğiyle adeta scoutları büyülüyor.

"ANAOKULUNA GİTTİĞİNE İNANAMADIM"

Zayn Ali Salman ile ilgili konuşan Arsenal scoutu Stephen Deans; "Onu ilk gördüğümde 4 yaşında olduğunu öğrenip çok şaşırdım. Anaokuluna gittiğine inanamadım. Onun yaşındaki çocukların yapamayacağı şeyleri yapabiliyordu. Ardından ailesiyle görüşüp birkaç antrenmanda 9 yaş takımımızla denedik. Çok büyük yeteneği var." dedi.

Haberin Devamı

ESKİ HOCASI: KENDİNDEN BÜYÜKLERLE OYNATMAK ZORUNDA KALDIK

Zayn Ali Salman'ın futbola başladığı First Touch Football Academy'deki eski hocası Austin Schofield ise minik futbolcuyla ilgili; "Yeteneğini görünce onu 6-7 yaşındaki çocukların oynadığı maçlara koymak zorunda kaldık. Onların arasında bile kendisini göstermeyi başardı." diye konuştu.

BABASI: DOĞDUĞUNDA ÇOK GÜÇLÜYDÜ

'Küçük Messi' olarak adlandırılan Zayn Ali'nin babası, oğlunun yeteneklerinin doğuştan geldiğini söyledi.

"Vücut dengesi inanılmaz seviyede. Doğduğunda hemşire karnına dokunup 'Ne kadar güçlü bir çocuk' demişti. Vücut gücü, onun bu yaşında kendisinden büyüklerle oynayabilmesini sağlıyor"

ARSENAL'A İMZA ATTI MI?

İngiliz basınında çıkan inceleme haberlerinin bazılarında Zayn Ali Salman'ın Arsenal ile sözleşme imzaladığı ifade edilse de gerçek bu şekilde değil. Kurallar gereği çocuklar 9 yaşına gelene kadar herhangi bir kulüple resmi sözleşme imzalayamıyorlar.

Çıkan haberler sonrası Arsenal futbol akademisinden bir görevli açıklama yaparak; "Şu andaki yaşında Zayn Ali'nin kulübümüzle resmi bir bağının olması mümkün değil. Kendisi şu anda 6-8 yaşındaki miniklerin eğlenmeleri için açtığımız West London Development Centre'da futbol oynuyor ve zamanını keyifli geçiriyor. Kulübün resmi akademisinde en küçük 9 yaş altı takımımız var. O yaşa gelene kadar minik futbolcu adaylarının futbolu sevmelerini sağlayacak çalışmalar yapıyoruz" dedi.

ZAYN ALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Haberin Devamı

İngiliz basınındaki haberleri sonrasında sosyal medyada da çok popüler hale gelen 5 yaşındaki Zayn Ali Salman, 13 bin takipçili Instagram hesabından kendisine gösterilen ilgiye teşekkür edip Arsenal ile sözleşme imzalamasının henüz mümkün olmadığını söyledi.

"Gösterdiğiniz inanılmaz destek için hepinize teşekkür ederim. Şu anda herhangi bir takıma imza atmadığımı belirtmek istiyorum. Bunun için yaşım küçük. 9 yaşına kadar bir takımla sözleşme imzalayamıyorsunuz.