Dünya yıldızları otelde karantinada! Ayrıcalık talepleri olay oldu...

Tenisseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Avustralya Açık öncesinde 72 sporcu, turnuva başlangıcına günler kala karantinaya alındı. Tenisin 1 numarası Novak Djokovic'in özel ayrıcalık talebi ise yetkililer tarafından reddedildi.

Sezonun ilk grand slam turnuvasına katılmak için Avustralya'ya giden tenisçilerin uçağında pozitif vakaya rastlanması üzerine çok sayıda sporcunun karantinaya alınması kriz çıkardı.

3 POZİTİF VAKA

Melbourne kentine inen uçaktaki oyuncu ve antrenörlerden toplamda 3 pozitif vaka çıkması sonucu karantinaya giren sporcular, antrenman yapmadan maçlara çıkmak istemiyor.

Kendisi de karantina altındaki oyuncular arasında yer alan erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, 72 sporcu için bir talep listesi yayınladı. Sırp raket, sporculara tenis kortu bulunan özel mülk tahsis edilmesi, antrenörleriyle görüşmelerine izin verilmesi ve 14 günlük karantina süresinden daha erken bırakılmalarını talep etti.

OYUNCULARA AYRICALIK YOK

Novak Djokovic'in taleplerinin ardından açıklama yapan Avustralya'nın Victoria eyaletinin Başbakanı Daniel Andrews, oyuncuların öfkesine rağmen kimseye ayrıcalık yapılmayacağını söyledi. Andrews, "Oyunculara özel bir ayrıcalık yapılmayacak. Çünkü virüs bize özel bir ayrıcalık yapmıyor" dedi.

Oyunculardan bazıları sosyal medyada otel odasında duvar karşısında tenis oynadıkları videolar paylaştı. Turnuva direktörü Craig Tiley ise oyuncuların isyanına rağmen organizasyonun beklenildiği gibi 8 Şubat'ta başlayacağını belirterek, "Odasından çıkamayanlara egzersiz ekipmanı temin edilecek" dedi.





AŞIYA KARŞI ÇIKMIŞTI

Aşı karşıtı olan Novak Djokovic, maçlara çıkmak için zorunlu tutulacak bir corona virüs aşısına sıcak bakmadığını açıklamıştı.

Ailesiyle birlikte İspanya'da karantinada olan Djokovic, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında aşı karşıtı olduğunu hatırlatmıştı. Sırp tenisçi salgın nedeniyle ertelenen turnuvaların başlanması için aşının zorunlu tutulması halinde kortlara dönmeyebileceğinin mesajını vermişti.

Djokovic, "Seyahat edebilmek için birilerinin beni aşı olmaya zorlamasını istemem. Eğer aşı zorunlu hale getirilirse ne olacak? Bir karar vermek zorunda kalacağım. Şimdilik görüşümün değişip değişmeyeceğini bilmiyorum." demişti.





PARTİDEN SONRA POZİTİF ÇIKTILAR

Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur'dan Belgrad'a dönüşünde test yaptırdığını açıklayan Novak Djokovic, eşi Jelena'nın da virüse yakalandığını duyurmuştu.

Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur'a katılan Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov da Covid-19'a yakalanmıştı. Test sonucu pozitif çıkan Dimitrov, Adria Tur'un hem Sırbistan hem de Hırvatistan organizasyonlarına katılırken, diğer katılımcılarla ve halkla tenis oynamıştı.

Hırvatistan ve Sırbistan'da düzenlenen organizasyon, halka açık olması nedeniyle büyük eleştiri toplarken, Sırp tenisçi kendisini "Geçtiğimiz aydaki her şeyi kalpten ve samimi bir niyetle yaptık. Turnuva, bölgemiz için birlik, dayanışma ve sevgi mesajları veriyordu" ifadeleriyle savunmuştu.

Turnuvayı corona virüs salgınının azaldığı bir dönemde düzenlediklerini belirten Djokovic, "Maalesef salgın hala devam ediyor. Bu bizim hala virüsle başa çıkmayı ve birlikte yaşamayı öğrenmekte olduğumuz yeni bir gerçeklik. Virüsten etkilenen herkesten çok özür diliyorum. Umarım bu kimsenin hayatını zorlaştırmaz ve herkes iyileşir" şeklinde görüş belirtmişti.

ÖNLEMLER HİÇE SAYILMIŞTI

Djokovic'in düzenlediği Adria Tur'da verilen parti ve diğer organizasyonlarda sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayılmış ve tepki çekmişti. Belgrad'daki maçlar sonrası verilen partide Dominic Thiem, Alexander Zverev ve Grigor Dimitrov gibi tenisçilerin de arasında olduğu sporcular, partide yer almıştı. Djokovic'in de çekilen videosunda partide önlemlere uymadığı görülmüştü.

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