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Dünya yıldızları, Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahnede!

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#Eurobasket#Milli Takım#Avrupa
Dünya yıldızları, Avrupanın en büyüğü olmak için sahnede
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 07:00

Koç Ergin Ataman’ın “Madalya için oynayacağız” dediği EuroBasket 2022’de Sırp Jokic, Sloven Doncic, Yunan Antetokounmpo ve Fransız Gobert gibi NBA yıldızları da forma giyecek. Turnuvada 24 takımın 6’şarlı 4 grupta yer alacak.

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Bu YIL 41’incisi düzenlenen 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) bugün başlıyor... Toplam 24 takımın katılacağı EuroBasket’te grup maçlarına Gürcistan’ın Tiflis, Almanya’nın Köln, Çek Cumhuriyeti’nin Prag ve İtalya’nın Milano kentleri ev sahipliği yapacak.

Dünya yıldızları, Avrupanın en büyüğü olmak için sahnede

Son 16 turundan itibaren tüm karşılaşmalar Berlin’de bulunan Mercedes-Benz Arena’da oynanacak. A Milli Takımımız, grup maçlarını Tiflis’te oynayacak. Turnuvaya 25. kez katılan Türkiye A Milli Takımı, A Grubu’nda Karadağ, Bulgaristan, Belçika, Gürcistan ve İspanya ile karşılaşacak. Ay yıldızlılar, ilk maçlarını bugün saat 17.15’te Karadağ ile oynayacak.

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Dünya yıldızları, Avrupanın en büyüğü olmak için sahnede

İLK DÖRT TAKIM SON 16'YA KALACAK

Avrupa Şampiyonası’nda 24 takım, 6’şarlı 4 grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk 4 sırayı alan ekipler, son 16 turuna yükselecek. Son 16 turundan itibaren karşılaşmalar tek maç eleme usulü ile oynanacak. Son 16 turu maçları 10-11 Eylül’de, çeyrek finaller 13-14 Eylül’de, yarı finaller16 Eylül’de final ise 18 Eylül’de oynanacak. 12 Dev Adam’ın turnuvada yapacağı karşılaşmalar NTV’den, diğer maçlar ise S Sport’tan yayınlanacak.

Dünya yıldızları, Avrupanın en büyüğü olmak için sahnede

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#Eurobasket#Milli Takım#Avrupa

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