Dünya, Trabzonspor'un Proteo'lu koreografisini konuşuyor

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Trabzonspor ile İsviçre ekibi Basel, Türkiye’yi yasa boğan ve dünyanın birçok ülkesinden yardım ekiplerinin geldiği Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde yaşanan can kayıplarının yasını tutarak dün akşam sahaya çıktı.
6 Şubat’ta yaşanan depremlerin acısıyla spor camiasının kenetlendiği karşılaşma, UEFA Konferans Ligi Play-Off müsabakası olması nedeniyle kamuoyunca yakından takip edildi.
Geliri depremzedelere bağışlanan, futbol camiası ve her takımdan taraftarın kenetlenip, tribünlerde her renkten takımın bayrağının dalgalandığı müsabakaya Vira grubunun koreografisi damgasını vurdu.
Depremden kurtarılan bir bebeği kucağında taşıyan arama kurtarma ekibinden birisinin kaskına Güney Kore, Hindistan, Fransa, Bulgaristan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Çekya, Moldova, Malezya, Macaristan, Kazakistan, Karadağ, Çin, Almanya, Kırgızistan, İspanya, Yunanistan, Polonya, Ukrayna, Avusturya, Arnavutluk, Japonya, Rusya, İtalya, Özbekistan, Romanya, İsviçre, Portekiz, Birleşik Krallık ve Hollanda’nın bayrakları yerleştirildi.
Yıkılmış binalarda umut arayan iş makinelerinin de yer aldığı koreografide, enkazlar arasından yükselen bir elin tuttuğu Türk bayrağı ise dikkati çekti.
Adıyaman’da enkaz altındaki 3 kişinin kurtarılmasında önemli rol oynayan ve operasyon sırasında hayatını kaybeden Proteo’ya teşekkür mesajıyla gösterilen saygı, dünya basınında yankı uyandırdı.
Ölümüyle ülkesini yasa boğan Proteo’nun yer aldığı ve Trabzonspor-Basel maçında sergilenen koreografi, sosyal medya sayfalarında binlerce kez paylaşıldı.
İsviçre’nin bölgesel günlük gazetelerinden birisi olan Tribune de Geneve, "Basel, futbolun geri planda kaldığı bir maçı kaybetti" başlığıyla karşılaşmaya sayfalarında yer verdi.
Trabzonspor ve taraftarlarının karşılaşmayı birlik ve beraberlik sembolleriyle dolu bir geceye dönüştürmesine dikkat çekildi. Ayrıca karşılaşma öncesinde Trabzonspor taraftarının yaptığı koreografi için de "Muhteşem" ifadeleri kullanıldı.
"BASEL’E ŞANS VEREN BİR SONUÇ"
İsviçre gazetelerinden Basler Zeitung ise 1-0’lık mağlubiyetin, Basel için şans olabileceğine değindi.
Trabzonspor - Basel maçının özel şartlar altında oynandığına dikkat çekilirken, Maxi Gomez’in ofsayt nedeniyle VAR’dan dönen golünün ardından 1-0’lık mağlubiyetin rövanş için umut veren bir sonuç olduğu ifade edildi
"BU KOREOGRAFİYİ DERİNİN ALTINA İŞLİYOR"
Blick gazetesi ise karşılaşma öncesinde Trabzonspor taraftarının yaptığı koreografiyi sayfalarına taşıdı.
Yaşanan afetler nedeniyle Trabzon’da futbolun ikinci planda kaldığına dikkat çekilirken, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarının tribünlerde yan yana yer aldığı ayrıca Süper Lig kulüplerinin başkanlarının da karşılaşmayı tribünlerden takip ettiği ifade edildi.