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Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu: "Babam için kazandım"

#Toprak Razgatlıoğlu#Dünya Superbike Şampiyonası#Motor Sporları
Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu: Babam için kazandım

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonu şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, uzun ve zorlu sezonda yanında olan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

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Endonezya'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayak yarışlarının ilkinde dünya şampiyonluğunu ilan eden ve 2021 sezonunu genel klasmanda 551 puanla ikinci sırada tamamlayan Jonathan Rea'nın önünde 564 puanla zirvede bitiren Toprak Razgatlıoğlu, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı.

Motosiklet sporlarında tarihi bir başarıya imza atan Toprak mesajında, "Öncelikle bu uzun ve zorlu senede yanımda olan herkese teşekkür ederim. Önce ailem, ağabeyim (Babam) her şeyim Tümay Razgatlıoğlu'na ve sonra beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'na teşekkür ederim. Her zaman beraber antrenman yaptık beraber çalıştık her yarışta beni yalnız bırakmadı." ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonu Toprak, kolay bir sezon olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hayalimiz olan dünya şampiyonluğunu kazandık. Kolay bir sezon olmadı, herkes elinden geleni yaptı. Elhamdülillah dünya şampiyonu olduk. Benim için çok özel bir şampiyonluk oldu. Çünkü bunu babam için kazandım, zor süreçlerden geçtik. O her zaman varını, yoğunu satıp benimle ilgilendi ve dünya şampiyonu olacağımı söylerdi. O gün bugün ama o bu anlara canlı şahit olamadı. Mekanı cennet olsun inşallah. Ve her zaman yanımızda olan Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Türkiye Motosiklet Federasyonuna, sponsorum olan ve hiç yalnız bırakmayan Red Bull ailesine de çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız bu başarı hepimizin."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Toprak Razgatlıoğlu#Dünya Superbike Şampiyonası#Motor Sporları

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