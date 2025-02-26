Dünya Superbike Şampiyonası’nda Toprak Razgatlıoğlu'na dev destek

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'El Turco’ lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu 2024 yılında ikinci Dünya Superbike şampiyonluğunu kazanarak, iki farklı üreticiyle iki şampiyonluk yaşayan üçüncü sürücü oldu. 593 yarış turunun 248’inde liderlik yapan Razgatlıoğlu sakatlığı nedeniyle altı yarışı kaçırmasına rağmen dünya şampiyonluğunu elde ederek üstün yeteneğini kanıtladı.

1996 yılında Türkiye’de doğan Toprak Razgatlıoğlu Superbike dünyasının en etkileyici ve yetenekli sürücülerden biri olarak kabul ediliyor. Kenan Sofuoğlu'nun takımı Turkish Racing Academy’nin eşsiz yeteneği Razgatlıoğlu, 2018’de Dünya şampiyonasında ilk defa yarıştıktan sonra agresif sürüş tarzıyla ve olağanüstü frenleme yeteneğiyle hızla kendini kanıtladı. 2021 yılında Yamaha ile yarışırken Jonathan Rea ve Kawasaki’nin altı yıllık hakimiyetini sona erdirerek kategoride şampiyon olan ilk Türk sürücü oldu. 2024 yılında ise BMW ile aynı başarıyı tekrar ederek adını en büyükler arasına yazdırdı. Karizması, azmi ve kazanma hırsı ile dünya çapında milyonlarca motor sporları hayranını heyecanlandıran bir ikon haline geldi.

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Dünya Superbike Şampiyonası’nda Toprak Razgatlıoğluna dev destek

Razgatlıoğlu’nun kararlılık, hırs ve sürekli mükemmele ulaşma arzusunun Prometeon Grubu’nun değerleriyle kusursuz uyumu, şirketin Razgatlıoğlu’nu desteklemeye devam etme kararı almasında önemli rol oynadı. Her yarışa en üst seviyede azim ve teknik becerisini kullanarak ustaca yaklaşımı, Prometeon’un performans ve inovasyon odaklarını da yansıtıyor.

Prometeon MEA CEO’su Maurizio Sala, iş birliğine ilişkin şu açıklamada bulundu: “Toprak Razgatlıoğlu gibi dünya çapında bir şampiyonla iş birliğimizi sürdürmekten büyük gurur duyuyoruz. Onun azmi ve kararlılığı, Prometeon’un değerlerini mükemmel şekilde yansıtıyor. Toprak, yeteneği ve kendine özgü sürüş tarzıyla izleyicileri büyüleyen olağanüstü bir sürücü. Sınırları zorlayan bu yeteneği, onu Prometeon için ideal bir iş ortağı haline getiriyor. Bu iş birliği, uluslararası alandaki varlığımızı güçlendirmek, küresel bir hayran kitlesiyle bağ kurmak ve son derece rekabetçi bir ortamda inovasyona olan bağlılığımızı göstermek için önemli bir fırsat.”

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Prometeon Türkiye, AFME, Rusya ve CIS Bölgesi CEO’su Gökçe Şenocak ise; “Prometeon olarak Kenan Sofuoğlu’nun takımı Turkish Racing Academy’ye olan desteğimizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Dünya Superbike Şampiyonası’nda Türkiye’yi olağanüstü bir başarıyla temsil eden Toprak Razgatlıoğlu’nun yanında olmak, bizim için yalnızca bir sponsorluk anlaşması değil aynı zamanda bir değer ortaklığı anlamını taşıyor. Toprak’ın azmi, kararlılığı, olağanüstü yeteneği ve bitmek bilmeyen mücadeleci ruhu Prometeon’un değerlerini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Toprak’la birlikte sınırları zorlamaya, yeni zaferleri kutlamaya ve Prometeon’un uluslararası arenadaki varlığını güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.