Dünya Sudoku Şampiyonası’nda büyük başarı

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Can, Pekin’de yapılan iki ayrı Sudoku Şampiyonası’ndan iki madalya ile döndü. 13-16 Ekim tarihleri arasında 17. Dünya Sudoku Şampiyonası’nda ilk 10’da yer alarak play offa kalan Erturan çeyrek final oynama hakkını kazandı. Şampiyonayı genel klasmanda 8. olarak tamamladı; aynı şampiyonada U18 kategorisinde ise 2. olarak gümüş madalya kazandı. Dünya Şampiyonası öncesinde 11 Ekim’de yine Pekin’de gerçekleşen 2. Dünya Gençler Sudoku Şampiyonası’nda ise U18 kategorisinde 3. olarak gümüş madalya kazandı.

Can 2022’de Krakov’da, 2023’te Toronto’da yapılan Dünya Sudoku Şampiyonaları’nda da U18 kategorisinde Dünya 2.’liği kazanmıştı.

Gösterdiği başarıdan dolayı organizasyon komitesi tarafından iki ünlü Sudoku oyuncusu, eski dünya şampiyonları Tiit Vunk ve Thomas Snyder ile gösteri maçına davet edildi.

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Bulmaca yazarlığı da yapan Can’ın son üç yıldır uluslararası popüler Sudoku kanallarında, bulmaca kitaplarında ve uygulamalarında hazırladığı bulmacalara yer veriliyor. Başka ülkelerin ulusal şampiyonaları için sorular hazırlıyor. Can, Türkiye’de Sudoku’yu daha yaygın ve bilinir hale getirmeyi hedefliyor.

DÜNYA SUDOKU ŞAMPİYONASI

Dünya Puzzle Federasyonu tarafından 2006 yılından bu yana düzenlenen bu alandaki en büyük uluslararası organizasyon olan Dünya Sudoku Şampiyonası’nın bu yıl 17.si Çin’in Pekin kentinin Pinggu bölgesinde yapıldı. Şampiyonaya kendi ülkelerindeki elemelerden geçerek gelen 30 ülkeden yaklaşık 200 kadar yarışmacı katıldı. Dünya Sudoku Şampiyonalarında 100’e yakın Sudoku türevi bulmaca, iki gün boyunca 15-100 dakika süren seanslarda yarışmacılar tarafından zamana karşı çözülüyor. Yapılan sıralama turları sonucunda ilk 10’a giren yarışmacılar play off turlarına kalıyor ve oynanan eleme turları sonucunda nihai sıralamalar belli oluyor.