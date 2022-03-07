Yiğit Caner Aydın: Her zaman dünyanın en iyisi olma hedefiyle çalıştım

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Türkiye Para Okçuluk Milli Takımı, Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak Türk okçuluğunu dünyanın zirvesine taşımayı başarırken Türk sporcuların karşılaştığı W1 Erkekler Bireysel kategorisinin finalinde ise Yiğit Caner Aydın, Türk rakibi Nihat Türkmenoğlu'na karşı 136 - 126'lık skorla üstünlük sağlayarak altın madalyanın sahibi olmuştu.

Altın madalya sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Gururla ve mutlulukla söylüyorum: Ben Dünya Şampiyonu bir sporcuyum!" notunu paylaşan Aydın, duygularını Spor Arena ile paylaştı.

Başarılı sporcunun sorularımıza verdiği yanıtlar şu şekilde;

-Dubai’de düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattınız. Takım olarak bunu bekliyor muydunuz?

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Şubat ayında düzenlenen bir yarışma olması bizim için oldukça zorlayıcı oldu. Açık hava sporu yaptığımız için bu mevsimlerde dışarıda antrenman yapmak oldukça zor. Okçular Vakfı’nın ve Milli Takımımızın sağladığı desteklerle hem kapalı salonda hem de açık alanda çadırlarla ısıtıcılarla atış yapabilme olanağı bulduk. Biz dünyanın en iyi okçuluk takımlarından biriyiz. Kadromuzdaki herkes madalya alabilecek seviyede. O yüzden hiç sürpriz olmadı. Hatta daha fazlasını da yapabilirdik ancak yarışmanın ilk günlerinde takım arkadaşımız sakatlık yaşadı ve ülkemize geri dönmek zorunda kaldı. Bunun üzüntüsünü yaşadık ama sahaya çıkıp onun için de mücadele ettik.

-Artık Dünya Şampiyonu bir sporcusun. Duygularını nasıl anlatırsın?

Daha önce 2 takım Dünya Şampiyonluğum ve rekorlarım vardı. Özel turnuvalarda da 2 kez bireysel altın madalya kazanmıştım. Bireysel olarak Dünya Şampiyonu olmak en büyük hayallerimden biriydi. Yarışmaya gitmeden önce verdiğim her röportajda ben şampiyon olmaya gidiyorum dedim. Hatta birden fazla şampiyonluk alacağım demiştim. Kendime olan inancımdan bir an olsun şüphe etmedim. Bunu başardığım için dünyanın en iyilerinden olduğumu gösterdiğim için çok büyük gurur duyuyorum. Hayatımın sonuna kadar “Dünya Şampiyonu” olarak yaşayacağım. Bu bir sporcunun sahip olabileceği en özel duygulardan biri.

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Kariyer çizgin başlı başına bir hikaye. Bu eserin yazarı ise sensin! Okçuluğa başlarken alanında zirveye çıkabileceğini düşünmüş müydün?

Okçuluğa başlarken de, kazanıp kaybederken de söylediğim tek bir şey vardı: “Ben dünyanın en iyisi olmak istiyorum.” Sonuçtan bağımsız hep bu hedefle çalıştım. Sabah 5’te antrenmana gitmek için uyandığımda da, yorgunluktan canım acırken de, sıcağın altında gözlerim kararırken de hep bunu hayal ettim. Bunu başardığım için çok mutluyum ama bunlar gerçekleşmeseydi bile ben verdiği emekten dolayı hep kendisiyle gurur duyan bir sporcu oldum.