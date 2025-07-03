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Dünya şampiyonu özel sporcu Tuğba Tekin hayatını kaybetti

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#Tuğba Tekin#Türkiye#Federasyon
Dünya şampiyonu özel sporcu Tuğba Tekin hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 21:04

Alp disiplini kayakta dünya şampiyonluğu bulunan özel sporcu Tuğba Tekin, 34 yaşında hayatını kaybetti.

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Alp disiplini kayakta dünya şampiyonluğu bulunan özel sporcu Tuğba Tekin, 34 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünya şampiyonu özel sporcumuz Tuğba Tekin’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume sporcumuza Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz." denildi.

Federasyondan alınan bilgiye göre, aktif sporcu bırakan 34 yaşındaki Tuğba Tekin, 2013 ve 2017'de alp disiplini kayakta dünya şampiyonu oldu.

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#Tuğba Tekin#Türkiye#Federasyon

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