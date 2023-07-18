×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriVoleybol Haberleri

Dünya şampiyonu Filenin Sultanları yurda ! Üstündağ, Santarelli ve Eda Erdem'in açıklamaları...

Güncelleme Tarihi:

#Filenin Sultanları#Voleybol#Voleybol Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 16:47

2023 FIVB Milletler Ligi’nde şampiyon olarak tarihe geçen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yurda döndü.

Haberin Devamı

2023 FIVB Milletler Ligi’nde Çin’i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız için Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile İstanbul'a geldi.

Filenin Sultanları, İstanbul Havalimanı'nda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

"YENİ HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONASI VE OLİMPİYATLAR"

Havalimanında açıklamalarda bulunan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Avrupa şampiyonası ve olimpiyatlar yeni hedefimiz. Tarihimizde ilk defa dünya sıralamasında 1. sıraya geldik. Yeni koçumuza, kaptanımıza, hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

"YOLUMUZ UZUN, TADINI ÇIKARACAĞIZ"

Antrenör Daniele Santarelli ise, "Gerçekten çok mutluyuz. İnanılmaz bir atmosefr var burada. Federasyonumuza, bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yolumuz uzun, bunun tadını çıkaracağız. Dünyada bir numarayız." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Dünya şampiyonu Filenin Sultanları yurda Üstündağ, Santarelli ve Eda Erdemin açıklamaları...

"BU BAŞARI TÜRK VOLEYBOLUNU TARİHE KAZIDI"

Kaptan Eda Dündar Erdem ise, "Bizi şampiyonluğa inandıran bir koç, takım, federasyon. Çok mutlu ve gururluyum. Bu başarı Türk voleybolunu tarihe kazıdı. Bu bizim başarımızın çıkış noktası. Bu hikayede benim de adımın olması mutluluk verici. Olimpiyatlar ve Avrupa şampiyonasında yeni hedeflerimiz var. Sosyal medyada sürekli destek mesajları alıyoruz. Tüm mesajları bize geçti. Birlikte başardık, birlikte kazandık. Hepinize çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Gözden KaçmasınDış basında Filenin Sultanları’nın şampiyonluğu geniş yer bulduDış basında Filenin Sultanları’nın şampiyonluğu geniş yer buldu! Haberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Filenin Sultanları#Voleybol#Voleybol Haberleri