Dünya şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak nişanlandı

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Milli cimnastikçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kız isteme ve nişandan sonra evliliğe doğru bir adım daha atmış olduk. Bu güzel günde yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız." mesajıyla bu mutlu gününü duyurdu.

İbrahim ve Seray'ın nişan kurdelesini ise Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin kesti.

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda halka aletinde finalde yarışıp 5’inci olan İbrahim Çolak, 18-24 Ekim tarihleri arasında Japonya’da düzenlenecek 2021 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda unvanını korumaya çalışacak.