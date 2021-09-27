Dünya şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak nişanlandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı 1 kişi hayatını kaybettiEski futbolcu trafikte dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti#Sezer Öztürk
Pfizer CEOsundan çok konuşulacak aşı açıklamasıPfizer CEO'sundan çok konuşulacak aşı açıklaması#Koronavirüs
Bursasporda büyük şok, korkunç tablo 15 milyon euro...Bursaspor'da büyük şok, korkunç tablo! 15 milyon euro...#Bursaspor
Erdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruzErdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Macrona soğuk duş Ortalık bir anda karıştı...Macron'a soğuk duş! Ortalık bir anda karıştı...#Macron
HDP ittifak kararını açıkladı Dikkat çeken ifadeler...HDP 'ittifak' kararını açıkladı! Dikkat çeken ifadeler...#HDP
İstanbul ulaşımında önemli gelişme Başvurular bugün başladıİstanbul ulaşımında önemli gelişme! Başvurular bugün başladı#İstanbul
17 saatlik sır perdesi Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı17 saatlik sır perdesi! Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı#Sally Ali Challab Al-Abbood
GRAFİK | Yeni dünyanın teknolojik soğuk savaşı ABD mi önde Çin miGRAFİK | Yeni dünyanın teknolojik soğuk savaşı! ABD mi önde Çin mi? #Teknoloji
Evde ilkel yöntemlerle başladı Kocasının patronu oldu... Türkiyenin birçok yerine gönderiyorEvde ilkel yöntemlerle başladı! Kocasının patronu oldu... Türkiye'nin birçok yerine gönderiyor#KOSGEB
Yunanistanda büyük deprem Türkiyeye yakın en tehlikeli yerYunanistan'da büyük deprem! 'Türkiye'ye yakın en tehlikeli yer'#Deprem
Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaşta skandal Vukuatları bitmiyor...Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaş'ta skandal! Vukuatları bitmiyor...#Sezer Öztürk
İşine saygı duyan taksiciler dertli... İyi davranınca müşteriler de şaşırıyorİşine saygı duyan taksiciler dertli... 'İyi davranınca müşteriler de şaşırıyor'#Taksici
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
Şaşırtan savunma O saatte sınavdaydımŞaşırtan savunma! 'O saatte sınavdaydım'#Didem Soydan
HABERLERSpor Arena Haberleri Diğer Haberleri

Dünya şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak nişanlandı

#İbrahim Çolak#Seray Filiz#Nişan
Dünya şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak nişanlandı

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, yüzme antrenörü Seray Filiz ile nişanlandı.

Haberin Devamı

Milli cimnastikçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kız isteme ve nişandan sonra evliliğe doğru bir adım daha atmış olduk. Bu güzel günde yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız." mesajıyla bu mutlu gününü duyurdu.

İbrahim ve Seray'ın nişan kurdelesini ise Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin kesti.

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda halka aletinde finalde yarışıp 5’inci olan İbrahim Çolak, 18-24 Ekim tarihleri arasında Japonya’da düzenlenecek 2021 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda unvanını korumaya çalışacak.

Dünya şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak nişanlandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Çolak#Seray Filiz#Nişan