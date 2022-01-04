Dünya şampiyonluğu için şansımız hiç olmadığı kadar yüksek

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Doğu ve Batı bölümlerinde toplam 40 takımın mücadele ettiği PUBG MOBILE Global Championship 2021 finallerine Türkiye'den altı takım katılmıştı. Next Rüya Esports, Papara SuperMassive Blaze, Fenerbahçe, Futbolist, S2G Esports ve Beşiktaş takımları 24 Aralık’ta sona eren finallerin her karşılaşmasında sonuna kadar mücadele ederek bizleri gururlandırmayı başardı.

Üç takımımız büyük finallere katılmaya hak kazanarak Türk espor tarihi açısından da önemli bir başarıya imza atarken şampiyon ise 21-23 Ocak tarihleri arasında belli olacak.

Bu tarihi başarı sonrası TENCENT GAMES Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz ile PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası, espor ekosistemini ve 2022 yılına dair beklentilerini konuştuk;

-PUBG Mobile Dünya Şampiyonası’na 6 takımla katıldık ve şu anda 3 takımımız büyük finalde. Öncelikle duygularınızı ve finallerdeki beklentilerinizi öğrenebilir miyiz?



Çok mutlu ve gururluyuz. Böylesi üst düzey bir organizasyona 3 takım ile katılabilmek muazzam bir başarı. 3 takım gönderebilen başka bir ülke yok. Geçen sene bu aşamaya 2 takımımız kalmıştı. Bu sene bu sayıyı artırmış olmak ve ülkemizdeki PUBG Mobile esporunun geliştiğini görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Unutmayalım ki Avrupa’nın ve Amerika kıtasının da içinde olduğu bölgenin şampiyonu olduk.



Final aşamasında da takımlarımızın hepsine çok güveniyoruz. Sonuçta Next Rüya Batı Ligi’nin şampiyonu olarak Singapur’a gidecek. S2G, ilk 2 günü lider olarak tamamlamıştı. Fenerbahçe her maçta skor aldı. Bu yüzden şansımız hiç olmadığı kadar yüksek.

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Çok değerli takımlar, yayıncılar ve kurumlar PUBG Mobile esporuna yatırım yapmaya başladılar. Bu da beraberinde rekabeti daha da artırdı. Bununla birlikte hem ligimiz hem de takımlarımız her geçen gün daha profesyonel bir yapıya dönüştü. Turnuvalarımızda giderek artan ödül havuzlarımız var. Bu da hem PUBG Mobile esporuna ilgiyi artırdı hem de ekosistemin güçlenmesini sağladı.

TÜRKİYE PUBG MOBILE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜLKE



-Oyuna olan ilgiyi de göz önüne aldığınızda yakın bir dönemde Türkiye’de bir şampiyona yapmayı düşünüyor musunuz?



Türkiye, PUBG MOBILE esporu için çok önemli bir ülke ve doğal olarak bu durum küresel PUBG MOBILE espor ekosisteminin ilgisini çekiyor. Şu anda Türkiye’de çok değerli oyuncularımız ve takımlarımız var fakat bunlar henüz uluslararası arenada yeterince tanınmıyor. PUBG MOBILE espor sahnesinin durumunu yükseltmek için önümüzdeki dönemde güzel planlarımız var ve yakın zamanda detayları paylaşmayı umuyoruz.



-Yerel kültüre ve oyuncuların tercihlerine göre özel hazırlanmış oyun deneyimlerinin fazlasıyla arttığını görüyoruz. Türkiye pazarını büyütmek için farklı projeleriniz olacak mı?



PUBG Mobile, Türkiye’nin en popüler oyunlarından. Sadece gençlerin değil, herkesin zevkle oynadığı bir oyun. Biz de oyun içinde bizden öğelerin olmasına çok önem veriyoruz. Bu sene içerisinde Hadise, Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit gibi isimler ile çok önemli iş birlikleri yaptık. Şimdi önümüzde harika bir yılbaşı programı olacak. Tam bir yıldızlar geçidi olacak diyebiliriz. Ayrıca global tarafta da önemli IP’ler ile işbirliği yaptık. Arcane ve Spider-Man gibi herkesin severek izlediği projeleri oyunumuzun içine getirdik. Bu da önemli farkındalık yarattı diyebilirim.

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Ayrıca espor için 2022’de yatırımlarımızı daha da artıracağız. 2022’nin ekosistemimizdeki tüm paydaşlar için çok heyecanlı geçeceğini şimdiden söyleyebilirim.PUBGM, Türkiye’nin en çok oynanan oyunlarından birisi. 2022 yılı için iki önemli hedefimiz var. Öncelikle mevcut oyuncularımıza yeni küresel ve yerel içeriklerle birlikte eğlenceli ve heyecan verici deneyimler, etkinlikler sunmak. İkinci olarak ise yeni oyuncuları PUBG MOBILE’a çekmek istiyoruz. Böylelikle onlar da oyunu bu kadar popüler kılan şeyleri görebilirler.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN VE BURAK ÖZÇİVİT İLE ULUSLARARASI ÇALIŞIYORUZ

-Üç yılda Türkiye’nin en büyük ve popüler mobil oyunu olmanın sırrı nedir? 7’den 77’ye bu oyunu herkesin bu kadar sevmesinin altında ne yatıyor?



PUBG MOBILE’ın başarısının temel nedeni yaratıcı oynanışı ve yüksek kaliteye sahip içerikleri. Arcane ve Spider-Man işbirlikleri gibi yaratıcı içerikleri, yenilikçi ve benzersiz LIVIK haritası gibi yenilikleri oyuna eklemeye devam ediyoruz. Oyun ve ana akım kültür öğelerinden içerikler ile etkileyici işbirliklerine imza atmak da oyunun profilini yükseltmeye yardımcı oldu ve yepyeni bir kitleye tanıtmamıza izin verdi.



Ayrıca oyuncu topluluğu ile etkileşim kurmaya, PUBG MOBILE hakkında görüş ve önerilerini dinlemeye, tüm bunları geliştirme ekibine iletip oyun deneyimini sürekli iyileştirmeye çok önem veriyoruz.



Bunların yanında oyunun yerel pazarda elde ettiği büyük başarının arkasında tabii ki Türkiye’deki yerel ekibin yoğun çalışması ve içgörülerinin büyük payı var.

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Ünlü, sevilen isimlerle yaptığımız işbirlikleri tabi ki çok yardımcı ancak burada önemli olan oluşturduğumuz içeriklerin türü diyebilirim. Kitlemizi etkileşime geçiren, onlarla farklı platformlarda buluşmamızı sağlayan başarılı içerikler oluşturmaya odaklanıyoruz. Ayrıca Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit gibi isimler sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da popüler olduğu için onlarla uluslararası girişimlerde de iş birliği yapmaya başladık.

Arena Of Valor: Yeni Çağ Alanının En İyisi Olacak

-Göreve ilk geldiğinizde “Türkiye’ye yeni oyunlar getirmeyi hedeflediğimiz yeni bir döneme giriyoruz.” demiştiniz. Yeni yılda şayet gizli değilse hangi oyunları göreceğiz?



Bu sene içinde Arena Of Valor: Yeni Çağ oyunumuzu zaten tanıttık. Bir mobil Moba türü olan bu oyunumuz için de Enes Batur, Orkun Işıtmak, Cemre Solmaz, Deli Mi Ne gibi çok önemli isimler ile işbirlikleri yapıyoruz. Yakın zamanda bu oyunumuzun alanında en iyisi olacağına eminim.



Bununla birlikte önümüzdeki yıl yeni oyunlar, yeni oyun türleri getirmek için sabırsızlanıyoruz. Türkiye’deki oyuncularımıza heyecan verici bir oyun deneyimi getirmeyi taahhüt ediyoruz.

Her ülkede her sektörün gelişimi farklı düzlemde ilerliyor. Türkiye’deki oyun sektörü hala gelişim aşamasında ve olgunluğa erişmesi için henüz yol var. Ancak oyun pazarını büyütmeye, yerel ve uluslararası anlamda başarılara imza atmaya odaklanan çok sayıda yetenekli ve tutkulu insan var bizim pazarımızda. Tencent olarak biz de çeşitli iş birlikleri, bilgi ve deneyim paylaşımları ile bu büyümeyi desteklemek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye’deki oyun sektörü açısından önemli ilerlemelerin sağlandığını göreceğimizden eminim.Espor anlamında takımlarımızın ve oyuncularımızın şimdiye kadar sınırlı bir uluslararası başarı ve bilinirlik elde ettiğini söyleyebiliriz. Ancak Türkiye'den 3 takımın PMGC Büyük Finallerine gitmesi gerçekten büyük bir başarı ve hepimiz bunun daha fazla başarıya yol açacağına inanıyoruz.Türkiye'deki birçok e-spor takımı sınırlı bütçeler ve yatırımla faaliyet gösteriyorlar. Bu nedenle PUBG MOBILE olarak takımların sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine ve büyümesine yardımcı olacak yüksek değerli ödül havuzları sunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca birçok tanınmış marka PUBG MOBILE'a yatırım yapmanın değerini görmeye başladı ve bu da takımlarımıza fayda sağlayacak.Özellikle mobil tarafta genel oyun ekosistemi ise çok iyi durumda. Bu alanda pek çok şirketin büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olacak büyük uluslararası yatırımlar aldığını görüyoruz. Bu tür yatırımların devam edeceğinden ve sektörün güçleneceğinden eminim.