Dünya Salah'ı konuşuyor!

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Trabzonspor'un önceki gün Galatasaray’ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol, 1 asist yaparak sahanın yıldızı olan Muhammed Salah’ın tarihi performansı dış dünyada büyük yankı yarattı...

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden AS, karşılaşmayı “Salah şovu: Galatasaray’a hat-trick” başlığıyla duyurdu. Haberde Mısırlı futbolcunun maçın başından sonuna kadar Trabzonspor’un hücumundaki belirleyici isim olduğu vurgulandı. Mundo Deportivo ise dikkatleri Salah ile Galatasaray’ın yıldız transferi Rafael Leao arasındaki mücadeleye çevirdi. Gazetenin başlığı, “Rafa Leao’nun inanamayarak izlediği Salah hat-trick’i” oldu.

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Fransa'nın dünyaca ünlü spor yayınlarından L’Equipe, Salah’ın performansını manşetine taşıyıp, “Bir hat-trick ve devasa bir etki: Salah, Trabzonspor’u taşıdı ve Galatasaray ligde ilk kez yenildi” dedi.

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Portekiz’in A Bola gazetesi ise sert bir başlık kullandı:

“Türkiye’de skandal: Galatasaray, Salah tarafından küçük düşürüldü.” A Bola, 4-0’lık sonucu ligin en büyük sürprizlerden biri olarak nitelendirirken, Salah’ı karşılaşmanın “büyük figürü” olarak gösterdi.

LiVERPOOL EFSANESi

İngiliz Liverpool.com, Salah’ın performansını doğal olarak Liverpool geçmişi üzerinden değerlendirdi. “Liverpool efsanesi Salah” ifadesinin kullanıldığı haberde, Mısırlı yıldızın Trabzonspor’un Galatasaray karşısındaki 4-0’lık galibiyetinde başrolü üstlendiği belirtildi. Haberde Salah’ın Trabzonspor formasıyla ligdeki ilk 6 maçında 7 gole ulaştığı da vurgulandı.