Dünya rekoru kıran Fenerbahçe sporcusu Emre Sakçı: "Elimden çalınan dünya şampiyonluğunu telafi ettim"

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Şampiyonluklarına ve rekorlarına bir yenisini daha ekleyerek Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası’nda kurbağalamada 24.95’lik derecesiyle dünya rekoru kıran, Türkiye’nin yüzmedeki gururu Fenerbahçe sporcusu Emre Sakçı merak edilen her şeyi Hürriyet’e anlattı.



“Bir yıl içerisinde suda 3 bin 500 km yüzdüğüm için tatilde deşarj olmak için başka aktiviteler yapmaya çalışıyorum. Ama sudan da kaçamıyorum, denize girip yüzmek de keyifli.”

Dünya rekoru kırdığını öğrenince ne hissettin? O anki duyguların nelerdi?

DÜNYA ŞAMPiYONASINDAKi BURUKLUĞU GiDERDiM

Aslında duvara vurunca rekoru kırdığımı biliyordum. İçimde elimden çalınan dünya şampiyonluğunun burukluğu vardı. Hakkımın yenmesini telafi ettim. (Sakçı 50m kurbağalama yarı finalinde serisini 1. bitirse de dönüşte hata yaptığı gerekçesiyle diskalifiye edilmişti.)

Yüzmede idolün kim? Ayrıca İzmir’de yaşıyorsun ama F.Bahçe sporcususun. Bu nasıl oldu?

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iDOLÜM YOK, KENDiMi AŞMAYA ÇALIŞIYORUM

Bir idolüm yok, kendi sınırlarımı aşmaya, sınırlarımı bulmaya, olabileceğimin en iyisi olmaya çalışıyorum. İlk lisansım Ege Üniversitesi’nde çıktı. Sonra hocam Türker Oktay’a geçtim. O F.Bahçe’de çalıştığı için ben de transfer olmuş oldum. 2010’dan beri buradayım.

Kulaç uzunluğun, ayakkabı numaran ve boyun nedir? Emre sakçı’nın 24 saati nasıl geçiyor?

BOYUM 2.03, KULAÇ UZUNLUĞUM 2.15 METRE

Kulaç uzunluğum; 2.15, ayağım 47 numara, boyum da 2.03. 6’da uyanıyorum, idmana gidiyorum. 9’da dönüyorum. Online derse katılıyorum.15.30-16.00 akşam idmanı başlıyor. 20.00’a kadar sürüyor. Masaj ve benzeri çalışma sonrası 23.00 gibi yatıyorum.

Yüzmede kısa ve uzun vadede Emre Sakçı’nın hedefleri arasında neler bulunuyor?

50 VE 100 METREDE DÜNYA REKORU KIRMAK iSTiYORUM

İlk hedefim 2022 Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası’nda 50 ve 100 metrede dünya rekorları kırmak. Ardından uluslararası ligde iyi bir performans elde etmek. Uzun vadede kendi sınırlarımı keşfedip zorlamak ve bunları aşmak istiyorum.·



2020 Olimpiyatı senin adına nasıl geçti?



Çok yüksek hedefli başladık, ancak İzmir’de 50 metrelik havuzumuz olmadığı için 35-37 hafta üst üste Antalya’ya gidiyor hafta sonları İzmir’e dönüyorduk. Bu üzerimizde bir yorgunluk yarattı. Olimpiyata giderken de yolda ve organizasyonda çok bekletildik.1,5 gün yol sürdü. Arkasından akreditasyon işlemleri için çok bekledik. Havuz da geç açılınca 5 antrenmanımızı yapamadık. Yarışımızda ilk gündü ne olduğunu anlayamadan, adapte olamadan yarı finale kalmayı kaçırdık. Yarı finale kalsaydık hikayemiz farklı olabilirdi. Tesisimize kavuşunca bir sonraki olimpiyatta daha farklı olacağız



Emre Sakçı'nın bir gününü yani 24 saatini anlatır mısın...



Sabah 6’da uyanıyorum, antrenmana gidiyorum. 9’da eve dönüyorum. İzmir Ekonomi Üniversitesinde okuyorum. Hibrit sistemiyie on line bazen de okula giderek devammediyorum. Öğlen yemeği 15.30-16.00 akşam antrenmanım başlıyor. 20.00’a kadar sürüyor. Akşam yemeği antrenöan geri dönüşü olarak masaj benzeri çalışma. Erkenden 23.00 gibi yatıyorum



