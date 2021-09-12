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Motor Sporları
Haber Giriş: 12.09.2021 - 16:32 | Son Güncelleme:

Dünya Ralli Şampiyonası'nda Yunanistan yarışını Rovanpera kazandı

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Dünya Ralli Şampiyonası'nda Yunanistan yarışını Rovanpera kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Yunanistan'da düzenlenen 9. ayağını, Toyota Gazoo takımının Fin pilotu Kalle Rovanpera kazandı.

WRC takvimindeki 15 etaptan oluşan 292,19 kilometrelik yarışı, 3 saat 28 dakika 24.6 saniyede tamamlayan Rovanpera, sezonun ve kariyerinin ikinci zaferine ulaştı.

Hyundai Shell Mobis takımından Estonyalı Ott Tanak, Rovanpera'nın 42.1 saniye arkasında ikinci, Toyota Gazoo'dan Fransız Sebastien Ogier ise liderin 1 dakika 11.3 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Ogier, 180 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fransız sürücüyü, 136 puanla Büyük Britanyalı Elfyn Evans ve 130 puanla Belçikalı Thierry Neuville izledi.

WRC'nin 10. ayağı, 1-3 Ekim tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek.

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