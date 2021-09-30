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Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) heyecan Finlandiya’ya yaşanıyor

#WRC#Dünya Ralli Şampiyonası#Finlandiya Rallisi
Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) heyecan Finlandiya’ya yaşanıyor

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 2021 takviminin 10. rallisi Finlandiya’da koşulacak. Şampiyonanın en hızlı rallisi olarak da bilinen Finlandiya Rallisi’nde gözler bir kez daha Red Bull sporcularının üzerinde olacak. Son 3 rallinin 2’sini kazanarak dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki Kalle Rovanpera bir kez daha podyumun en üstüne çıkmayı hedeflerken şampiyona lideri Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ise kariyerinin 8. şampiyonluğu için bir adım daha atmak için mücadele verecek.

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Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 2021 takviminin 10. rallisi Finlandiya’da koşulacak. 1-3 Ekim tarihleri arasındaki Finlandiya Rallisi 19 etap üzerinden gerçekleştirilecek. Toplam 287.11 kilometrelik heyecan boyunca pilotlar, ormanlar ve göller arasında gömülü, hızlı çakıl yollarda büyük sıçrayışlar yaparak zirveyi elde etmeye çalışacak.

Her sürücünün kazanmak istediği Finlandiya Rallisi’nde araçların hızı kadar cesaret de ön plana çıkarken 2019’dan beri değişmeyen Ruuhimaki etabı da yine dar ve hızlı yollarıyla pilotları selamlayacak. WRC’nin 10. durak noktasındaki heyecan, özel programlar ve canlı yayınlarla RedBull.com/finlandiyarallisi adresinden takip edilebilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) heyecan Finlandiya’ya yaşanıyor

Gözler Red Bull sporcularında

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Sezonun 10. rallisi öncesinde gözler yine Red Bull sporcularının üzerinde olacak. Şampiyonada liderliği elinde tutan ve kariyerinin 8. Dünya Şampiyonluğu için geri sayıma geçen Red Bull sporcusu Sebastien Ogier 180 puanla zirvede yer alıyor. Son 3 yarıştan ikisinde birinciliği elde eden bir diğer Red Bull sporcusu Kalle Rovanpera ise bir kez daha podyumun en üst basamağına çıkmak istiyor.

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#WRC#Dünya Ralli Şampiyonası#Finlandiya Rallisi