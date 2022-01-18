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Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan Monaco’da başlıyor

#2022 Dünya Ralli Şampiyonas#WRC#Red Bull
Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan Monaco’da başlıyor

2022 Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) yeni hibrit dönemin ilk yarışı, 20-23 Ocak tarihleri arasında Monaco’daki Monte-Carlo Rallisi’nde koşulacak. Yeşil bir geleceğe, sürdürülebilir çağa girilen WRC’de bu sezon da tüm gözler Red Bull sporcularının üzerinde olacak. Red Bull sporcuları Elfyn Evans, Kalle Rovanpera ve Thierry Neuville şampiyonluk için mücadele verecek. 2022’de tam zamanlı olarak mücadele etmeyeceğini açıklayan sekiz kez dünya şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ile diğer bir efsane Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, Monte-Carlo Rallisi’nde yarışacak. 

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Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 50’nci yılının ilk yarışı Monaco’daki Monte-Carlo Rallisi’nde koşulacak. 20-23 Ocak tarihleri arasındaki Monte Carlo Rallisi, 17 etap üzerinden gerçekleştirilecek. Toplam 296.03 kilometrelik heyecan boyunca pilotlar, Akdeniz kıyısındaki yollarda büyük sıçrayışlar yaparak zirveyi elde etmeye çalışacak.

Yeşil bir geleceğin ve sürdürülebilirliğin vurgulanacağı 2022 Dünya Ralli Şampiyonası’nın 50’nci yılında yüzde 100 fosilsiz yakıt ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla tasarlanan 'Plug-in hibrit motorlu' ralli otomobilleriyle yarışılacak. WRC’de yeni hibrit araçlarla koşulacak dört kıtadaki 12 yarışın tüm heyecanı, özel programlar ve canlı yayınlarla RedBull.com adresinden takip edilebilecek.

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Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan Monaco’da başlıyor



Gözler Red Bull sporcularında olacak

Dünya Ralli Şampiyonası’nda her sezon olduğu bu sezon da gözler yine Red Bull sporcularının üzerinde olacak. Şampiyonluğu en büyük favorilerinden olan Red Bull sporcuları Elfyn Evans, Kalle Rovanpera ve Thierry Neuville, sezonu zirvede tamamlamak için büyük bir mücadeleye girecek. Bu sezon tam zamanlı olarak mücadele etmeyeceğini açıklayan sonuncusu geçen sene olmak üzere WRC’de 8 Dünya Şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ile 9 kez Dünya Ralli Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşan bir diğer efsane Red Bull sporcusu Sebastien Loeb ise sezonun açılış yarışında Monaco’da startta yerini alacak. 

2022 Dünya Ralli Şampiyonası’nın takvimi

Tarih - Yarış

20-23 Ocak Monte Carlo (Monaco)
24-27 Şubat İsveç
21-24 Nisan Hırvatistan
19-22 Mayıs Portekiz
02-05 Haziran İtalya
23-26 Haziran Kenya
14-17 Temmuz Estonya
04-07 Ağustos Finlandiya
08-11 Eylül Yunanistan
29 Eylül-02 Ekim Yeni Zelanda
20-23 Ekim İspanya
10-13 Kasım Japonya

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#2022 Dünya Ralli Şampiyonas#WRC#Red Bull

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