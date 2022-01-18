Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan Monaco’da başlıyor

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Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 50’nci yılının ilk yarışı Monaco’daki Monte-Carlo Rallisi’nde koşulacak. 20-23 Ocak tarihleri arasındaki Monte Carlo Rallisi, 17 etap üzerinden gerçekleştirilecek. Toplam 296.03 kilometrelik heyecan boyunca pilotlar, Akdeniz kıyısındaki yollarda büyük sıçrayışlar yaparak zirveyi elde etmeye çalışacak.



Yeşil bir geleceğin ve sürdürülebilirliğin vurgulanacağı 2022 Dünya Ralli Şampiyonası’nın 50’nci yılında yüzde 100 fosilsiz yakıt ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla tasarlanan 'Plug-in hibrit motorlu' ralli otomobilleriyle yarışılacak. WRC’de yeni hibrit araçlarla koşulacak dört kıtadaki 12 yarışın tüm heyecanı, özel programlar ve canlı yayınlarla RedBull.com adresinden takip edilebilecek.

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