Dünya Ralli Şampiyonası sezon boyunca ücretsiz olarak Red Bull TV’de

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Red Bull takımı M-Sport Ford Puma, tecrübeli pilotlarıyla yeniden zafer arayacak. Geçen yılın şampiyonu Red Bull sporcusu Thierry Neuville, tarihin en genç şampiyonu Kalle Rovenpera, 7 kez Dünya Ralli Şampiyonu efsane Sebastien Ogier ve 10 kez Dünya Ralli Şampiyonu Sebastien Loeb gibi yıldız Red Bull pilotlarının da yarışacağı ralli, Red Bull TV ekranlarından sezon boyunca ücretsiz yayınlanacak.

Cumartesi günü 11. ve 14. etap Aucelon / Recoubeau-Jansac, Pazar günü ise Power Stage Türkçe anlatımla Red Bull TV’de olacak.