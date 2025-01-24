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Dünya Ralli Şampiyonası sezon boyunca ücretsiz olarak Red Bull TV’de

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#Dünya Ralli Şampiyonası#Red Bull#Canlı
Dünya Ralli Şampiyonası sezon boyunca ücretsiz olarak Red Bull TV’de
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 12:48

Motor sporları tutkunlarının heyecanla beklediği Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), Monte-Carlo Rallisi’yle başlıyor. Bu yıl 23-26 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan ikonik ralli hem zorlu parkurları hem de efsanevi manzarasıyla tanınan Monte-Carlo’da izleyiciyle buluşacak. Geçtiğimiz yıl 50 binden fazla kişinin yerinde takip ettiği Monte-Carlo etabının bu sene de benzer bir katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

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Red Bull takımı M-Sport Ford Puma, tecrübeli pilotlarıyla yeniden zafer arayacak. Geçen yılın şampiyonu Red Bull sporcusu Thierry Neuville, tarihin en genç şampiyonu Kalle Rovenpera, 7 kez Dünya Ralli Şampiyonu efsane Sebastien Ogier ve 10 kez Dünya Ralli Şampiyonu Sebastien Loeb gibi yıldız Red Bull pilotlarının da yarışacağı ralli, Red Bull TV ekranlarından sezon boyunca ücretsiz yayınlanacak.

Cumartesi günü 11. ve 14. etap Aucelon / Recoubeau-Jansac, Pazar günü ise Power Stage Türkçe anlatımla Red Bull TV’de olacak.

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#Dünya Ralli Şampiyonası#Red Bull#Canlı

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