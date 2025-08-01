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Dünya, Osimhen ve Galatasaray'ı konuşuyor!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Osimhen#Galatasaray
Dünya, Osimhen ve Galatasarayı konuşuyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 07:00

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferi tüm dünya medyasında büyük yankı yarattı.

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Victor Osimhen’in 75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray’a transfer olması dış basında da büyük yankı yarattı. İspanya’dan Suudi Arabistan’a dek hemen tüm ülkelerin medya kuruluşları Nijeryalı futbolcunun transferine geniş yer ayırdı:

Sporsmediaset(İtalya): Osimhen’in İstanbul’a gelişi, Türk kulübü için ekonomik anlamda ve imaj açısından tarihindeki en büyük transfer hamlesini temsil ediyor. İstanbul’da artık büyük hayaller kuruluyor.

Mundo Deportivo(İspanya): Osimhen artık Galatasaray’da yeni bir maceraya, bu sefer kiralık değil, kalıcı bir sözleşmeyle başlamaya hazır.

Marca(İspanya): Osimhen’in yanı sıra, yüksek maaşlı bir sözleşmeyle Leroy Sane, Jakobs ve Frankowski transfer edildi. Galatasaray harika bir takım kurdu.

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Sport Box(Rusya): Osimhen Türk futbolunun en pahalı transferi.

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Voetbal Nieuws(Hollanda): Victor Osimhen, Al-Hilal’den çok daha cazip teklifler alsa da İstanbul’a dönmek istedi.

Moto Ciclismo(Portekiz): Osimhen beklentileri altüst ederek 75 milyon Euro’luk transfer çılgınlığına yol açtı.

Alweeam(Suudi Arabistan): Osimhen’in Galatasaray’a dönüşünün ardında dehşet rakamlar var.

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#Transfer#Osimhen#Galatasaray

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