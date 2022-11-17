Dünya Kupası'nın organizatörleri, kiralık taraftar iddialarına yanıt verdi: 'Hepsi bizim çocuklar'

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Dünya Kupası’nın başlamasına sayılı günler kala ev sahibi Katar’a yapılan eleştirileri, organizasyonun ‘sahte taraftar’ getirmesi de eklenmişti. Birçok karşılaşmada tribünlerin boş kalmasından endişe duyan Katarlı organizatörler Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere birçok Güneydoğu Asya ülkesinden taraftar getirmişti. Nitekim binlerce Asyalı futbol sever üzerilerinde Arjantin, Brezilya ve İngiltere gibi ülkelerin formalarıyla başkent Doha’da gövde gösterisi yapıyor. Katarlı organizatörler ise uygulamayı savunarak eleştirilere yanıt verdi.

'Katar çok uluslu bir ülkedir'

Turnuva komitesinden yapılan açıklamada “Birçok gazeteci ve yorumcu söz konusu kişilerin ‘gerçek taraftar’ olmadığını savunuyor. Üzücü ancak sürpriz olmayan bu iddiaları reddediyoruz. Katar, dünyanın geri kalanında olduğu gibi, değişik takımları destekleyen insanları içinde barındıran çok uluslu bir ülkedir. Katar’ın 2.9 milyonluk nüfusunun 750 bini Hintli, 400 bini Bangladeşlidir. Pazar günü başlayacak olan kupa için bunların pek çoğu bilet almıştır” dedi. Nitekim Katar’da yaşayan Hintlileri temsilen konuşan Ameen Sharak da iddiaların kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi.

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1 İngilize 10 Hindistanlı düşüyor

Katar'da şu anda İngiltere’yi destekleyen Hintlilerin sayısı, İngiltere’den gelen taraftarların yaklaşık 10 katı... Çoğu Kerala eyaletinden olan Hindistanlı İngiltere taraftarları ellerinde davul ve borozanlarla Dünya Kupası heyecanını yaşıyor. Bir diğer Hint taraftar Sajidh de “Bunu açık ve net şekilde söyleyebilirim ki hiçbirimiz para almadık. Biz ölümüne İngiltere taraftarıyız” derken Hindistan’dan gelen Anas ise “Biz her hafta Premier Lig izleriz. Ülkemiz Dünya Kupası’nda yok biz de İngiltere’yi destekliyoruz” dedi.

70 bin Meksikalı, 30 bin Arjantinli

Katar'da pazar günü başlayacak ve 29 gün sürecek olan Dünya Kupası için yaklaşık 1 milyon futbol severin bu ülkeye gelmesi bekleniyor. Büyükelçiliklerinin verdiği bilgilere göre 70 bin Meksikalı ve 30 bin Arjantinli şampiyona için Katar’da olacak. Katarlı organizatörler kupanın, hangi ülkeyi desteklerlerse desteklesin tüm futbol severleri bir araya getireceğini belirttiler

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